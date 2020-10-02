Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Газета.Ru
Газета.Ru

Академик РАН предрек победу над коронавирусом к концу 2021 года

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что окончательно победить COVID-19 удастся к концу 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Победить коронавирус возможно к концу следующего года, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Интерфакс01:32
Подробнее о событии
РБК

Вирусологи ответили на сообщения о сроках победы над COVID-19 в России

РБК05:51
Lenta.ru

Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Lenta.ru02:26
RT на русском

Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

RT на русском03:31
URA.Ru

Академик РАН: когда перестанет расти заболеваемость коронавирусом

URA.Ru02:58
Вести.Ru

Академик рассказал, когда Россия победит коронавирус

Вести.Ru03:48
Ведомости

Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом

Ведомости02:14
Интерфакс

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Интерфакс01:32

В России появится новая особая экономическая зона

Минэкономразвития России предлагает создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Красноярском крае, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовлен министерством, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости06:30

Омские врачи ответили на оскорбительные обвинения Навального

В профсоюзе добавили, что «оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», при этом отметили, что не намерены обращаться в суд из-за обвинений Навального в адрес врачей омской больницы о неоказании ему адекватной медицинской помощи.
REGNUM06:35
607

В Эстонии подозревают Швецию в сокрытии причин гибели парома Estonia

У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швецией, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома и высказывающийся за закрытие останков судна песком или бетоном (что не было выполнено - ИФ).
Интерфакс29 сентября в 06:55
30

Голикова назвала условия возвращения к режиму всеобщей самоизоляции

Возвращение к всеобщей самоизоляции из-за коронавируса в России произойдет, если россияне не будут соблюдать предписанные врачами меры безопасности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости05:24
1,5K

Спрос на вторичное жилье в России за квартал вырос почти на 57%

Спрос на вторичное жилье в России в годовом выражении (третий квартал 2020 года к третьему кварталу 2019 года) увеличился на 45,8%, а с июля по сентябрь — на 56,8%. Такие данные содержатся в исследовании «Авито Недвижимости» (есть в распоряжении редакции), посвященном итогам третьего квартала.
РБК02:33
1

Ереван заявил о готовности к мирным переговорам по Нагорному Карабаху

МИД Армении через свой официальный сайт сообщил о готовности Еревана при посредничестве Минской группы ОБСЕ вернуться к обсуждению вопроса по восстановлению режима прекращения огня в Карабахе, установленного в 1994–1995 годах.
Военное дело05:11
814