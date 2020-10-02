Академик РАН предрек победу над коронавирусом к концу 2021 года
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что окончательно победить COVID-19 удастся к концу 2021 года.В источнике
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Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года
Победить коронавирус возможно к концу следующего года, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Интерфакс01:32
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