Омские врачи ответили на оскорбительные обвинения Навального

В профсоюзе добавили, что «оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», при этом отметили, что не намерены обращаться в суд из-за обвинений Навального в адрес врачей омской больницы о неоказании ему адекватной медицинской помощи.