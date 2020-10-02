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Газета.Ru
Газета.Ru

Академик РАН предрек победу над коронавирусом к концу 2021 года

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что окончательно победить COVID-19 удастся к концу 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Победить коронавирус возможно к концу следующего года, считает заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Интерфакс01:32
Подробнее о событии
Вести.Ru

Академик рассказал, когда Россия победит коронавирус

Вести.Ru03:48
Lenta.ru

Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Lenta.ru02:26
RT на русском

Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

RT на русском03:31
URA.Ru

Академик РАН: когда перестанет расти заболеваемость коронавирусом

URA.Ru02:58
Газета.Ru

Академик РАН предрек победу над коронавирусом к концу 2021 года

Газета.Ru03:37
Ведомости

Академик РАН спрогнозировал сроки победы над коронавирусом

Ведомости02:14
Интерфакс

Академик РАН спрогнозировал победу над COVID-19 к концу 2021 года

Интерфакс01:32

Британия назвала оборудование Huawei недостаточно безопасным для своих сотовых сетей

Британия официально заявила, что китайская компания Huawei не смогла должным образом устранить бреши в безопасности телекоммуникационного оборудования, используемого в сотовых сетях страны.
3DNewsвчера в 13:02

Visa поспорит с ЦБ за переводы россиян

Международная платежная система Visa готовится поспорить с Центробанком и его Системой быстрых платежей (СБП) за карточные переводы россиян по номеру телефона, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru04:32
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Песков не стал комментировать планы Навального подать иск против него

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление блогера Алексея Навального о планах подать на него в суд после того, как политик заявил, что россиянин работает с ЦРУ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru04:37
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Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления

Президент России Владимир Путин направил заразившемуся COVID-19 президенту США Дональду Трампу телеграмму, пожелал выздоровления ему и его жене, выразил поддержку в непростой момент, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости04:54
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Эрдоган назвал неприемлемым призыв к прекращению огня в Карабахе

Призыв Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, США и Франция) к прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта неприемлем, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая перед парламентом страны.
Ведомостивчера в 08:51
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Браверман стал кандидатом на место главы Российской венчурной компании

«Анатолий Браверман хорошо зарекомендовал себя в глазах главы РФПИ Кирилла Дмитриева, и, поскольку суверенному фонду было поручено разобрать ситуацию с РВК, он мог выбрать хорошо знакомого ему Бравермана», — объяснил собеседник редакции.
РБК05:00