Коронавирус
Накануне.RuАкадемик РАН спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса
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с чего всё началось
В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.Парламентская газета17 апреля в 17:01
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Здоровье
Онищенко рассчитал сроки снятия карантина
Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно.
Рамблер 17 апреля в 09:16
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный прокомментировал обвинения своей жены, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении.
Lenta.ru 03:57
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 17 апреля в 09:30
Политика
Президент продлил действие паспортов и водительских удостоверений
Действительными на территории Российской Федерации считаются паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
Вслух.Ру 03:50
Общество
Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor 17 апреля в 09:01
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Общество
Поток въезжающих в Крым россиян увеличился почти на 40%
Власти Крыма рассказали об увеличении потока туристов, въезжающих в регион по Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service 17 апреля в 09:59
Общество
Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией
Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.
RT на русском 03:58
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболело более ста человек
В Саратовской области общее число заболевших коронавирусом COVID-19 достигло 114 человек.
Российская газета 03:58
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Здоровье
Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей
Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Известия вчера в 21:32
Общество
В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса
Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04
Общество
Пассажиров из Таиланда поместили в обсерватор под Екатеринбургом
Всего в прибывшем в Кольцово самолёте было 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, застрявших в Таиланде из-за закрытия авиасообщения.
Телеканал ОТВ 03:31
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Футбол
Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара»
По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.
Soccer.ru вчера в 04:37
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Шоу-бизнес
Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару
Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews 17 апреля в 14:15
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
Говорит Москва 02:46
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости 17 апреля в 22:40
Культура
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Ведомости 03:25
Здоровье
Главный эпидемиолог Швеции: Стокгольм может добиться коллективного иммунитета уже в мае (NRK, Норвегия) (NRK)
Благоприятное развитие По словам главного эпидемиолога, прогнозы строятся на темпах распространения инфекции в Стокгольме за прошлую неделю.
ИноСМИ вчера в 18:38
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54