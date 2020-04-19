В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.

с чего всё началось

Ранее о второй волне коронавируса в мире заговорили китайские эксперты.

Здоровье Онищенко рассчитал сроки снятия карантина Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко заявил, что на отмену режима самоизоляции в стране могут уйти полтора месяца, если ситуация будет развиваться благоприятно. 62

Политика Путин поздравил православных христиан с Пасхой Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля. 1K

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 44

Общество В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 237

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 194

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,1K

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 2,9K

Политика Президент продлил действие паспортов и водительских удостоверений Действительными на территории Российской Федерации считаются паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно. 556

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 9

Общество Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 755

Здоровье Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). 61

Общество Пассажиров из Таиланда поместили в обсерватор под Екатеринбургом Всего в прибывшем в Кольцово самолёте было 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, застрявших в Таиланде из-за закрытия авиасообщения.

Футбол Вратарь сборной Албании привлёк внимание «Спартака» и «Краснодара» По информации Fotomaç, вратарем "Менеменспора" и сборной Албании Гентианом Селмани заинтересовались российские клубы.

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 123

Шоу-бизнес Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару. 5