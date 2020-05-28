Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, поэтому носить перчатки не только бесполезно, но и вредно: можно заработать грибковые заболевания, заявил "Интерфаксу" заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

с чего всё началось

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.

Транспорт РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. 18

Общество В Москве разрешили прогулки по графику Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. 2,9K

Кино Джош Гэд собрал вместе актеров из «Властелина колец» для нового шоу Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 14:08 — REGNUM Голливудских звезд из фэнтезийной саги «Властелин колец» собрал для своего онлайн-шоу Reunited Apart американский актер Джош Гэд.

Происшествия Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. 309

Шоу-бизнес Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать. 5

Происшествия В Казани бандиты по ошибке расстреляли машину со школьниками По версии следствия, бандиты из группировок "Первомайские" и "Седьмовские" в 2011 году устроили разборки,в результате которых "седьмовские" с 3 на 4 июня, устроив засаду на своих конкурентов, по ошибке расстреляли машину, в которой ехали трое школьников. 2

Авто Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.

Футбол Зрителей пустят на матчи Российской премьер-лиги Роспотребнадзор согласовал c Российской премьер-лигой (РПЛ) возможность проведения матчей со зрителями.

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 11

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. 385

Происшествия В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 76

Путешествия Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу. 743

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.

Происшествия Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь". 40

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 677

Спорт Игроки из России призвали запретить The Last of Us Part II из-за пропаганды гомосексуализма Российские геймеры обратились к Роскомнадзору с просьбой запретить The Last of Us Part II на территории страны.

Футбол Анюков объявил о завершении карьеры Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру. 1

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы. 29

Общество Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц. 6,1K