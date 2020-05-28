Коронавирус

BFM.ruBFM.ruАкадемик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, поэтому носить перчатки не только бесполезно, но и вредно: можно заработать грибковые заболевания, заявил "Интерфаксу" заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
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Советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН, академик РАН.
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