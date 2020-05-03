На наши вопросы отвечают академик РАН Сергей Рогов и политолог Евгений Сатановский.

с чего всё началось

Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".

Общество The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США. 254

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 126

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 1,4K

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 129

Здоровье 350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. 4,8K

Общество В России появятся новые штрафы для автомобилистов В России готовятся вводить новые штрафы для автонарушителей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев. 1

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 903

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса "Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ. 2,1K

Происшествия В Челябинской области еще 87 человек заболели коронавирусом Всего с начала пандемии скончалось восемь человек с коронавирусом, из них пятеро – от основного заболевания (рак), трое непосредственно от осложнений после коронавируса. 1

Экономика Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса. 6

Армия и оружие Более 1 500 военнослужащих 59 бригады ВСУ на Донбассе инфицированы коронавирусом Задачей врачей является забор биоматериала у всех сослуживцев Капицкого, а также оказание помощи командованию бригады в оборудовании дополнительных изоляторов для 250 потенциально зараженных коронавирусом военнослужащих соединения, которые входили в круг общения с зараженным военнослужащим.

Происшествия В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом Еще 30 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 302 человек, сообщил глава республики Валентин Коновалов. 19

Технологии Билл Гейтс предложил 5 способов для борьбы с пандемией COVID-19 Филантроп утверждает, что эффекты от инфекции будут ощущаться на протяжении долгого времени и воспитают текущее поколение так же, как и мировые войны в прошлом.

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K

Авто Nissan может уйти из Европы Как сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники, японская марка планирует значительно сократить свое присутствие в Европе и направить основные усилия на США, Китай и Японию.

Футбол ФИФА рассмотрит переход на систему «весна-осень» Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни сказал, что организация обсудит на национальном и континентальном уровнях возможность переключения европейского сезона клуба на систему, в которой чемпионаты начнутся в конце зимы – в начале весны и завершатся в осень.