Армия и оружие
РИА НовостиАкадемик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
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На наши вопросы отвечают академик РАН Сергей Рогов и политолог Евгений Сатановский.Московский Комсомолец10:42
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Эксперт объяснил, почему для РФ неприемлемо включение в СНВ-3 «путинского оружия»
Московский Комсомолецвчера в 08:44
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM 16:49
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Общество
Доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет
Единственный способ заключается в выполнении определенных условий, которые врач Евгений Комаровский перечислил в инстаграме.
РИА Новости 21:01
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Общество
В России появятся новые штрафы для автомобилистов
В России готовятся вводить новые штрафы для автонарушителей. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
Online47.ru 22:19
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
Газета.Ru 05:15
Происшествия
В Челябинской области еще 87 человек заболели коронавирусом
Всего с начала пандемии скончалось восемь человек с коронавирусом, из них пятеро – от основного заболевания (рак), трое непосредственно от осложнений после коронавируса.
Polit74.ru 02:15
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 20:08
Музыка
Умер композитор группы «Ласковый май»
Ридус 07:22
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Хоккей
«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва
В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru вчера в 06:56
Футбол
Логотип ЦСКА вошел в топ-10 самых красивых футбольных эмблем в мире
Замкнул первую тройку «Флуминенсе» (169,1 тыс.). Эмблема московского ЦСКА набрала более 42 тысяч голосов и заняла 9-е место.
Матч ТВ вчера в 23:08
Армия и оружие
Более 1 500 военнослужащих 59 бригады ВСУ на Донбассе инфицированы коронавирусом
Задачей врачей является забор биоматериала у всех сослуживцев Капицкого, а также оказание помощи командованию бригады в оборудовании дополнительных изоляторов для 250 потенциально зараженных коронавирусом военнослужащих соединения, которые входили в круг общения с зараженным военнослужащим.
Новостной фронт 06:45
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Происшествия
В Хакасии за сутки выявили 30 человек с коронавирусом
Еще 30 человек с коронавирусом выявлены за сутки в Хакасии, общее число заболевших выросло до 302 человек, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости вчера в 23:23
Технологии
Билл Гейтс предложил 5 способов для борьбы с пандемией COVID-19
Филантроп утверждает, что эффекты от инфекции будут ощущаться на протяжении долгого времени и воспитают текущее поколение так же, как и мировые войны в прошлом.
Дни24 08:06
Происшествия
Упавшее в Барнауле дерево едва не придавило женщину с ребенком
Женщина с дочерью 4 мая чудом спаслись при падении дерева в столице Алтайского края, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
АМИТЕЛ 22:34
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
Авто
Nissan может уйти из Европы
Как сообщает Reuters, со ссылкой на собственные источники, японская марка планирует значительно сократить свое присутствие в Европе и направить основные усилия на США, Китай и Японию.
За рулем Кубань 12:17
Футбол
ФИФА рассмотрит переход на систему «весна-осень»
Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни сказал, что организация обсудит на национальном и континентальном уровнях возможность переключения европейского сезона клуба на систему, в которой чемпионаты начнутся в конце зимы – в начале весны и завершатся в осень.
Evo-rus.com 02 мая в 16:51
Энергетика
Риск обвала цен на нефть сохранится и после победы над эпидемией
Цены на нефть пока никак не отреагировали на вступление в силу соглашения ОПЕК+ и даже немного понизились.
Российская газета 22:00