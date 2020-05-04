Армия и оружие
РИА НовостиАкадемик РАН предупредил о росте угрозы ядерной войны
Существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Белого дома, заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов в беседе с "МК".
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После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны.
— Сергей Рогов, политологТелеканал 360° вчера в 21:52
с чего всё началось
На наши вопросы отвечают академик РАН Сергей Рогов и политолог Евгений Сатановский.Московский Комсомолецвчера в 10:42
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Экономика
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Газета.Ru вчера в 14:56
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RT на русском вчера в 12:51
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РИА Новости вчера в 21:01
Общество
В Приморье начнут поэтапно открывать торговые центры
Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:54
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Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
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Bimru.ru вчера в 09:40
Происшествия
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В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
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О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
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Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Общество
Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:37
Авто
Появились новые фото пятидверного Suzuki Jimny
Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию.
Автоновости дня вчера в 13:40
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
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Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
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Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 18:07
Игры
В Assassin’s Creed Valhalla можно будет играть на старых и новых консолях
Вашингтон, 2 мая 2020, 10:54 — REGNUM Геймеры, купившие игру Assassin's Creed Valhalla, смогут запустить её не только на Xbox One, но и на консоли нового поколения.
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Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet впервые дал интервью
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза.
Газета.Ru вчера в 21:03
Музыка
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Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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РИА Новости вчера в 22:36
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости вчера в 12:32
Общество
В России могут продлить самоизоляцию до июня
В России могут продлить режим самоизоляции до лета.
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Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
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Политика
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.
Взгляд.ру вчера в 18:55
Кино
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Вашингтон, 5 мая 2020, 07:30 — REGNUM Космическая компания Space X, принадлежащая Илону Маску, сотрудничает с NASA в рамках проекта первого фильма, который будет снят в космосе.
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Космос
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Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru 03 мая в 11:07