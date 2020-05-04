Армия и оружие

REGNUMREGNUMАкадемик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США

Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
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Сергей Рогов
После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны.
— Сергей Рогов, политологТелеканал 360° вчера в 21:52
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Академик Рогов: «Резко возрастет угроза ядерной войны»

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Политолог
Советский и российский политолог, действительный член Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, в 1995-2015 гг. возглавлял Институт США и Канады РАН, с 2011 года является членом научного совета Российского совета по международным делам. Американист, специалист в области международных отношений и военной политики США и России.
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