Армия и оружие
REGNUMАкадемик РАН предупредил о риске ядерной войны из-за действий США
Москва, 5 мая 2020, 07:32 — REGNUM Действия Соединённых Штатов, связанные с выходом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-3), влекут за собой риски роста угрозы ядерной войны, заявил 4 мая научный руководитель Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов в беседе с «Московским комсомольцем».
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После того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3 — по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны.
— Сергей Рогов, политологТелеканал 360° вчера в 21:52
с чего всё началось
На наши вопросы отвечают академик РАН Сергей Рогов и политолог Евгений Сатановский.Московский Комсомолецвчера в 10:42
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