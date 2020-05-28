Коронавирус

Новые ИзвестияНовые ИзвестияАкадемик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
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Академик рассказал, как не заразиться от многоразовых масок

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Академик: носить постоянно перчатки и маски опасно для здоровья

Московский Комсомолец06:08

Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

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Академик РАН рассказал о негативных последствиях ношения масок и перчаток

Газета.Ru02:50

Академик РАН заявил, что долго носить маску и перчатки вредно

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В России предсказали болезни из-за масок и перчаток

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Риккардо подтвердил, что вёл переговоры с Ferrari

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F1news.ru 12:34
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ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян

Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
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Авто

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Ведомости 06:08
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Общество

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Комсомольская правда вчера в 08:55
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ИА Красная Весна вчера в 05:38
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Гаджеты

Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России

Lenta.ru 12:48
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С прапорщика Росгвардии сняли обвинения в убийстве младенца

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Lenta.ru 13:03
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Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи

Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
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Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
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Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Происшествия

Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте

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Армия и оружие

США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35

Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
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Общество

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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
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Шоу-бизнес

Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе

Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.
Lenta.ru вчера в 15:54
Политика

Спикер Верховной рады призвал изменить украинский закон о языке

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" необходимо изменить.
Газета.Ru 12:44
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Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Общество

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
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Общество

В Великобритании умер самый старый мужчина

В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
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Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения

Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Ведомости 12:19
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
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Космос

Болид мог прилететь в Ставрополь из космоса

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Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня

В документе сказано, что до 14 июня гражданам запрещается посещение лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов.
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Зверев Виталий Васильевич
Советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН, академик РАН.
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