Коронавирус
Новые ИзвестияАкадемик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
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Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Автоспорт
Риккардо подтвердил, что вёл переговоры с Ferrari
Австралийский гонщик рассказал, что ещё в 2018-м вёл переговоры с Ferrari, но стороны так и не пришли к соглашению.
F1news.ru 12:34
Экономика
ЦБ зафиксировал новый рекорд долговой нагрузки россиян
Уровень долговой нагрузки домохозяйств (объем обязательных платежей по кредитам к располагаемым доходам) на 1 апреля достиг 10,9% -- максимального значения за все время наблюдений.
Коммерсантъ 11:36
Авто
Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Ведомости 06:08
Общество
Сергей Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
Предлагаем сделать это в тестовом режиме и составить график, когда жители домов могут выходить на прогулки,- сказал Собянин на совещании с президентом Путиным.
Комсомольская правда вчера в 08:55
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна вчера в 05:38
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Гаджеты
Раскрыта цена Xiaomi Mi 10 в России
Lenta.ru 12:48
Происшествия
С прапорщика Росгвардии сняли обвинения в убийстве младенца
С прапорщика Росгвардии Вячеслава Горбенко снято обвинение в убийстве восьмимесячной девочки, в связи с его непричастностью к преступлению.
Lenta.ru 13:03
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Происшествия
Суд не стал арестовывать участника пикника у Вечного огня в Кронштадте
Интерфакс 07:44
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Шоу-бизнес
Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе
Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.
Lenta.ru вчера в 15:54
Политика
Спикер Верховной рады призвал изменить украинский закон о языке
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" необходимо изменить.
Газета.Ru 12:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 03:41
Общество
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Из-за резкого ухудшения погоды в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
RT на русском 11:26
Общество
В Великобритании умер самый старый мужчина
В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
Газета.Ru 13:20
Общество
Парки в Подмосковье откроют для свободного посещения
Парки Московской области откроют для свободного посещения, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».
Ведомости 12:19
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Космос
Болид мог прилететь в Ставрополь из космоса
Ранее сообщалось, что жители Ставропольского края заметили падение светящегося тела и приняли его за метеорит.
Своё ТВ 08:30
Авто
На продажу выставили ЗАЗ-965 «Запорожец» с 1,3-литровым мотором и салоном от Mazda RX-8
Сзади, на месте штатного силового агрегата, теперь стоит 1,3-литровый инжекторный мотор МеМЗ-307. Он ставился на ЗАЗ Сенс и Славута.
CARakoom.com вчера в 15:44
Общество
Запрет на посещение лесов Петербурга продлили до 14 июня
В документе сказано, что до 14 июня гражданам запрещается посещение лесопарковых зон и городских лесов, за исключением работающих там специалистов.
Город+ 12:58