Коронавирус
Новые ИзвестияАкадемик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток
Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
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Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»
Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
Автоспорт
Даниэль Риккьярдо: «Переговоры с „Феррари“ шли несколько лет, вплоть до момента подписания контракта с „Маклареном“»
Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо признался, что вел переговоры с «Феррари» вплоть до момента подписания соглашения с «Маклареном».
Матч ТВ 11:39
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости 09:33
Футбол
РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Происшествия
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы
Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
Армия и оружие
Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России
Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
Общество
В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям
В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
Astera 10:20
Игры
Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC
Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
Общество
У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу
Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований.
РИАМО 12:06
Футбол
Сезон в АПЛ возобновится 17 июня
Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.
Metaratings 09:59
Общество
Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая
Москва 24 05:51
Армия и оружие
Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
На днях "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш".
РИА Новости 10:24
Общество
Парки в Подмосковье откроются для свободного посещения
Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона.
ТАСС 12:10
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Культура
Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина выросла настоящей красавицей
Звезда популярного комедийного сериала «Воронины» Мария Ильюхина, сыгравшая одну из самых маленьких героинь - Машу, которая выросла на глазах миллионов российских зрителей, стала настоящей красавицей.
Дни24 26 мая в 13:55
Общество
Россия предоставила ВОЗ восемь возможных вакцин против коронавируса
10 вакцин находятся на стадии клинической оценки, 114 — на доклинической стадии, сообщила представитель международной организации в России Мелита Вуйнович, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 09:29
Политика
В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
Политика
Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал «печальной вехой» смерть 100 тыс. американцев от коронавируса.
RT на русском 10:06
Футбол
У Баринова и ещё трех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Как сообщается на официальном сайте клубе, после нового тестирования команды на коронавирус, четыре результата оказались положительными.
Vprognoze.ru 06:24