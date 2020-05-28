Коронавирус

Новые ИзвестияНовые ИзвестияАкадемик РАН предупредил о вреде длительного ношения масок и перчаток

Как сообщалось немногим ранее, по данным исследования социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного по заказу министерства здравоохранения, подавляющее большинство опрошенных россиян - 83% - надевают маски при выходе из дома и в общественных местах.
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Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

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Общество

В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
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Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Даниэль Риккьярдо: «Переговоры с „Феррари“ шли несколько лет, вплоть до момента подписания контракта с „Маклареном“»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо признался, что вел переговоры с «Феррари» вплоть до момента подписания соглашения с «Маклареном».
Матч ТВ 11:39
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса.
РИА Новости 09:33
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РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
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Происшествия

Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США

В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
Вести.Ru вчера в 14:38
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Происшествия

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы

Активы братьев Магомедовых подсчитаны и арестованы По уголовному делу основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества и других преступлениях, арестованы активы, оцениваемые в 100 млрд руб. Это почти в 10 раз перекрывает предполагаемый ущерб, нанесенный братьями Магомедовыми.
Коммерсантъ вчера в 14:56
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Армия и оружие

Военные экологи очистят от мусора труднодоступные районы России

Экологические отряды, по роду деятельности занимающиеся очисткой объектов от бытового мусора и отходов военного назначения, готовятся к работе в труднодоступных районах Урала, Красноярского края, Ямало-Ненецкого округа и других, куда затруднена заброска гражданских специалистов.
ИА Красная Весна вчера в 16:40
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Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь".
Российская газета 08:32
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Общество

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о создании двух особых экономических зон (ОЭЗ) в республике Башкортостан и Саратовской области, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 08:21
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Технологии

Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
Astera 10:20
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Игры

Лавкрафтовская карточная новелла Cultist Simulator получила бесплатные выходные и крупное DLC

Бесплатные выходные продлятся четыре дня.
ЭндлессГеймОвер 06:52
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
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Общество

У 14% москвичей выявлены маркеры антител к коронавирусу

Мэр напомнил, что с понедельника, 1 июня, в столице разрешат совершать прогулки по улицам, в парках и скверах, но с соблюдением необходимых санитарных требований.
РИАМО 12:06
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Футбол

Сезон в АПЛ возобновится 17 июня

Как стало известно британским СМИ, сезон в английской Премьер-лиге возобновится в среду, 17 июня.
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Общество

Москвичей предупредили о грозе с градом 29 мая

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Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

На днях "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш".
РИА Новости 10:24
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Общество

Парки в Подмосковье откроются для свободного посещения

Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона.
ТАСС 12:10
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
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Культура

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина выросла настоящей красавицей

Звезда популярного комедийного сериала «Воронины» Мария Ильюхина, сыгравшая одну из самых маленьких героинь - Машу, которая выросла на глазах миллионов российских зрителей, стала настоящей красавицей.
Дни24 26 мая в 13:55
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Общество

Россия предоставила ВОЗ восемь возможных вакцин против коронавируса

10 вакцин находятся на стадии клинической оценки, 114 — на доклинической стадии, сообщила представитель международной организации в России Мелита Вуйнович, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 09:29
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Трамп прокомментировал смерть 100 тысяч американцев от коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал «печальной вехой» смерть 100 тыс. американцев от коронавируса.
RT на русском 10:06
Общество

Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы

Известия 11:51
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Футбол

У Баринова и ещё трех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус

Как сообщается на официальном сайте клубе, после нового тестирования команды на коронавирус, четыре результата оказались положительными.
Vprognoze.ru 06:24
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Зверев Виталий Васильевич
Советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН, академик РАН.
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