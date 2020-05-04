Армия и оружие
Вечерняя МоскваАкадемик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США
Академик добавил, что ДСНВ является последним договором о контроле над ядерными вооружениями, потому что США ранее вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если ДСНВ перестанет существовать, то военная напряженность, включая угрозу ядерной войны, сильно возрастет.
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После того как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, СНВ-3, по существу, последний договор о контроле над ядерными вооружениями. Если развалится и он, резко возрастет военная напряженность, включая угрозу ядерной войны.
— Сергей Рогов, политологТелеканал 360° вчера в 21:52
с чего всё началось
На наши вопросы отвечают академик РАН Сергей Рогов и политолог Евгений Сатановский.Московский Комсомолецвчера в 10:42
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