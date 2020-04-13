Коронавирус
Газета.RuАкадемик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
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с чего всё началось
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в конце апреля-начале мая и затем выйдет на плато. Но как долго будет длиться это плато, зависит в том числе от соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических мер, установленных Правительством.Парламентская газетавчера в 17:00
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