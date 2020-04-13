Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в конце апреля-начале мая и затем выйдет на плато. Но как долго будет длиться это плато, зависит в том числе от соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических мер, установленных Правительством.

с чего всё началось

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".

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