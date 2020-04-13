Коронавирус
Газета.RuАкадемик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
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с чего всё началось
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в конце апреля-начале мая и затем выйдет на плато. Но как долго будет длиться это плато, зависит в том числе от соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических мер, установленных Правительством.Парламентская газетавчера в 17:00
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Академик Кирпичников: действовать по «мягкому сценарию» с коронавирусом нельзя
Парламентская газетавчера в 17:15
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Ученые рассказали об уязвимости курильщиков к коронавирусу
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Российскому бизнесу не стоит ожидать страховых компенсаций за простой в период пандемии нового типа коронавируса, сообщают "Известия".
Газета.Ru 03:55
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Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
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Голикова отметила, что 14–16 апреля могут быть неким критерием для страны о том, вышла ли заболеваемость на пик или продолжит увеличиваться.
Известия вчера в 19:04
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ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
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Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
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Эксперт: аренда жилья в России может подешеветь до 25% к середине лета
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Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
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Ураганный ветер повалил 26 деревьев в Саратове
В Саратове ураганным ветром повалило 26 деревьев. Коммунальные службы до сих пор устраняют последствия непогоды.
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Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
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В Кремле ответили на заявления о возможном повторении девяностых
В Кремле назвали истеричными проявлениями опасения, что на фоне коронавируса в России повторятся тяжелые 90-е годы: у страха глаза велики Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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РИА Новости 05:08