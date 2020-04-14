Коронавирус
РИА НовостиАкадемик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
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Если судить по другим странам, то там к пику эпидемии подходили за два-три инкубационных периода, которые, как мы знаем, длятся 14 дней. То есть к пику можно подойти через четыре-шесть недель от начала эпидемии.
— Виктор Малеев, российский учёныйURA.Ru 04:06
с чего всё началось
Сколько может продлиться эпидемия коронавируса в России, когда она достигнет пика и как долго гражданам придётся соблюдать ограничительные меры даже после завершения пандемии — на эти и другие вопросы «Парламентской газете» ответил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.Парламентская газетавчера в 08:25
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Малеев: на пике эпидемии коронавируса в Москве может быть 25 тысяч заразившихся
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