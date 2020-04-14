Сколько может продлиться эпидемия коронавируса в России, когда она достигнет пика и как долго гражданам придётся соблюдать ограничительные меры даже после завершения пандемии — на эти и другие вопросы «Парламентской газете» ответил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

с чего всё началось

Если судить по другим странам, то там к пику эпидемии подходили за два-три инкубационных периода, которые, как мы знаем, длятся 14 дней. То есть к пику можно подойти через четыре-шесть недель от начала эпидемии.

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Общество Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 4,2K

Экономика Цена золота достигла максимума с 2012 года Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сегодня, 14 апреля, росла до $1785 за тройскую унцию.

Культура Кинотеатры обеспокоены ранним выходом новых «Троллей» онлайн По мнению аналитиков, в будущем студии продолжат сокращать время выхода лент в кино, а в некоторых случаях будут полностью отдавать предпочтение стриминговым сервисам.

Авто Skoda серьезно адаптировала Skoda Karoq для России Компактный чешский кроссовер Skoda Karoq получил целый ряд адаптационных изменений, которые призваны «заточить» новинку под российские условия эксплуатации. 2

Происшествия На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе. 9

Общество У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии. 301

Технологии В TikTok нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами Специалисты по кибербезопасности Талал Хадж Бакри (Talal Haj Bakry) и Томми Майск (Tommy Mysk) нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами в популярной социальной сети TikTok.

Авто В России массово подорожали автомобили Несмотря на снижение спроса на автомобили в России из-за коронавируса, все основные автопроизводители увеличили стоимость своих автомобилей к началу апреля. 52

Армия и оружие Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси. 85

Политика Украинская община сравнила слова Турчинова о Крыме с болезнью Глава украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина сравнила слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию с генетической болезнью. 155

Общество В России 2186 человек заразились коронавирусом за последние сутки В России выявлено 15770 человек, зараженных коронавирусом, в 82 регионах. За прошедшие сутки заразилось 2186 россиян.

Экономика В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.

Общество Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения. 884

Общество Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 1,5K