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Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
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Виктор Малеев
Если судить по другим странам, то там к пику эпидемии подходили за два-три инкубационных периода, которые, как мы знаем, длятся 14 дней. То есть к пику можно подойти через четыре-шесть недель от начала эпидемии.
— Виктор Малеев, российский учёныйURA.Ru 04:06
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