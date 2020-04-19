Коронавирус
Газета.RuВ РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. О своих прогнозах он рассказал "Парламентской газете". Он считает, что вторая волна захлестнет мир, если специалисты не создадут вакцину от вируса.
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с чего всё началось
В Москве начали проводить тест на антитела к новому коронавирусу, который позволит не только понять, как в популяции вырабатывается иммунитет к инфекции, но и определить потенциальных доноров плазмы для заражённых пациентов.Парламентская газета17 апреля в 17:01
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Общество
31 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Татарстане
В общем за отчетный период в России официально подтвердились 6 060 новых случая заражения коронавирусом в 78 регионах.
Новый Век 04:34
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия
Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Общество
В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу
В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa 09:08
Игры
Сиквел ATOM RPG выйдет в ранний доступ уже 11 мая
Разработчики ATOM RPG неожиданно объявили, что независимое расширение «Трудоград» выйдет в ранний доступ уже 11 мая.
Игромания.ру 06:15
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Автоспорт
Сезон «Формулы-1» может стартовать с двух гонок в Австрии
Гран-при Австрии могут пройти 5 и 12 июля. Сезон "Формулы-1" отложен из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 06:59
Футбол
РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу
Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
Культура
Умер писатель и журналист Александр Кабаков
Говорит Москва 01:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Политика
Путин поздравил верующих с Пасхой
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 апреля, поздравил верующих россиян с праздником Пасхи.
Известия 08:12
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Наука
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии исследователи провели раскопки в ледяном высокогорье в самом центре страны, где на протяжении уже многих лет тает огромных размеров ледник, на этом месте ученые обнаружили древнюю дорогу, которая активно использовалась примерно 1000 лет.
Evo-rus.com вчера в 02:56
Общество
Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы
Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:49
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Кроме достаточно откровенной интимной сцены, происходящей по ходу фильма в здании мечети, религиозного деятеля возмутило то, что в качестве имен ссыльных в сцене переклички прозвучали не только имена известных татарских богословов, но и нынешних лидеров российской мусульманской общины — председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина и верховного муфтия России Талгата Таджуддина.
REGNUM 17 апреля в 16:52
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 08:07
Общество
Россия до мая получит 1,6 млн защитных костюмов из Китая
Москва, 19 апреля 2020, 17:58 — REGNUM В Россию до конца апреля дополнительно поступит 1,6 млн защитных костюмов из Китая.
REGNUM 10:58
Хоккей
Сергеев уведомил «Салават Юлаев», что уезжает в НХЛ
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов сообщил, что защитник Артём Сергеев проинформировал клуб об отъезде в НХЛ.
Спорт БИЗНЕС Online 10:57
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Павел Прилучный ответил на обвинения в насилии
Прилучный выступил в прямом эфире своего Instagram, заявив, что жену не бил.
Российская газета 08:43
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ 16 апреля в 14:39
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед пуском «Ракеты Победы»
"Сегодня, 19 апреля 2020 года, в соответствии с программой полета Международной космической станции осуществлена плановая коррекция ее орбиты", - сообщили в госкорпорации.
ТАСС 03:59
Футбол
Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём самом запомнившемся матче во главе команды.
RT на русском 11:32
Экономика
Сдача ледокола «Виктор Черномырдин» Росморпорту ожидается в 2020 году
Минпромторг ожидает в 2020 году сдачи Росморпорту ледокола «Виктор Черномырдин», стоимость контракта может быть увеличена, рассказал глава ведомства Денис Мантуров в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».
RT на русском 10:37
Здоровье
В онкоотделении ДРКБ в Казани повысили меры защиты
В Детской республиканской клинической больнице были приняты дополнительные усиленные меры защиты от новой коронавирусной инфекции в онкогематологическом отделении, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Московский Комсомолец 11:00
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 08:48