Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.

с чего всё началось

Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику.

Футбол Оренбург — Ростов 0:0 В воскресенье, 12 июля, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимали «Ростов».

Игры Создатель Dishonored показал свою новую игру про необычный Дикий Запад Сюжет Weird West представляет собой мрачную фантазию на тему Дикого Запада.

Здоровье Из-за бубонной чумы в Республике Алтай запретили охоту на сурков Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии в Республике Алтай запретили охотиться на сурков. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Футбол Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.

Политика В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса. 209

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,3K

Общество ВОЗ сообщила о более 230 тысячах новых случаев коронавируса в мире В мире за сутки выявлено 230 370 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и 5285 летальных исходов от последствий заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 28

Наука На Аляске обнаружен фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра Археологи обнаружили небольшую часть челюсти динозавра. Окаменелые останки обнаружили на Аляске.

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры. 20

Футбол «Спартак» сохранил место в РПЛ за 2 тура до конца сезона После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 33 очка. Таким образом, москвичи сохранили место в чемпионате России по итогам сезона.