Экономика

News.ruNews.ruАкадемик РАН выступил против деноминации рубля

Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику.
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с чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.
Национальная служба новостей10 июля в 06:00

Подробнее о событии

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известия10 июля в 07:43

Эксперты оценили идею деноминации рубля

РИА Новости10 июля в 12:00

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение России10 июля в 08:27

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВ10 июля в 08:02

Эксперты оценили идею о деноминации российского рубля

REGNUMвчера в 01:29

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ru10 июля в 07:16

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостей10 июля в 06:00
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Футбол

Оренбург — Ростов 0:0

В воскресенье, 12 июля, в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» принимали «Ростов».
Коммерсантъ Самара 13:25
Игры

Создатель Dishonored показал свою новую игру про необычный Дикий Запад

Сюжет Weird West представляет собой мрачную фантазию на тему Дикого Запада.
ИА Красная Весна 11:27
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 14:49
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Футбол

Кикнадзе показал неприличный жест во время матча «Локомотив» — «Уфа»

RT на русском 14:47
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
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Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку дронов на сирийскую базу Хмеймим

Российские средства ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Lenta.ru 15:09
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Здоровье

Из-за бубонной чумы в Республике Алтай запретили охоту на сурков

Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии в Республике Алтай запретили охотиться на сурков. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.
Регион online 14:54
Футбол

Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму

Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.
РЕН ТВ вчера в 15:28
Политика

Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%

Явка во втором туре выборов президента Польши за первые пять часов голосования составила 24,73%.
Известия 09:53
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Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента

Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
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Происшествия

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 70 человек

Число жертв наводнений и оползней, вызванных ливнями, на юго-западе Японии выросло до 70 человек, сообщил телеканал NHK на основании данных с мест.
РИА Новости 13:48
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Авто

Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП

Эксперты из «АиФ» назвали несколько преимуществ механической коробки передач. Самая главная причина — надежность.
Live24 09 июля в 08:54
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Политика

В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Футбол

«Шеффилд» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Шеффилда" на своем поле разгромили "Челси" в 35-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости вчера в 14:38
Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

RT на русском 10:29
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Политика

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок

Анджей Дуда переизбран президентом Польши на второй срок.
Комсомольская правда 15:04
Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
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Общество

ВОЗ сообщила о более 230 тысячах новых случаев коронавируса в мире

В мире за сутки выявлено 230 370 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и 5285 летальных исходов от последствий заболевания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
RT на русском 12:37
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Экономика

Аналитики из США признали эффективность золотой политики России

Россия занимает выжидательную позицию на рынке золота, временно приостановив закупки драгоценного металла для внутренних резервов.
Политика Сегодня 12:39
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Шоу-бизнес

Адвокат Телегина заявил, что Пелагея запрещает ему видеться с дочерью

Адвокат заявила, что Телегин и рад бы встретиться с Тасей, но Пелагея запрещает им видеться.
Lisa.ru 10 июля в 05:16
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Автоспорт

Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии

Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
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Происшествия

Потерпевшие по делу о ДТП с Ефремовым подготовили иски

Потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова ознакомились с материалами дела, они подготовили иски к нему, сообщил адвокат Александр Добровинский.
BFM.ru вчера в 12:20
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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Происшествия

В Петербурге неизвестный с пистолетом ограбил банк

В Петербурге на проспекте Ветеранов неизвестный с пистолетом напал на отделение банка.
Российская газета вчера в 12:49
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Наука

На Аляске обнаружен фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра

Археологи обнаружили небольшую часть челюсти динозавра. Окаменелые останки обнаружили на Аляске.
Live24 10 июля в 06:00
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
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Футбол

«Спартак» сохранил место в РПЛ за 2 тура до конца сезона

После 28 туров РПЛ «Спартак» набрал 33 очка. Таким образом, москвичи сохранили место в чемпионате России по итогам сезона.
Sports.ru 13:39
Футбол

СМИ анонсировали переход защитника «Ливерпуля» в «Зенит»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в петербургский «Зенит», сообщает «Чемпионат».
РБК 14:48
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Руслан Семёнович Гринберг
Российский экономист
Российский экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН.
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