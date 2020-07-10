Экономика
News.ruАкадемик РАН выступил против деноминации рубля
Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику.
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с чего всё началось
Директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг в эфире НСН усомнился в целесообразности деноминации рубля.Национальная служба новостей10 июля в 06:00
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В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты
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