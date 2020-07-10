Экономика

News.ruNews.ruАкадемик РАН выступил против деноминации рубля

Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику.
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с чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.
Национальная служба новостей10 июля в 06:00

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В РАН назвали единственное условие для деноминации рубля

Газета Кемерова11 июля в 16:31

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ru10 июля в 07:16

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение России10 июля в 08:27

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВ10 июля в 08:02

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известия10 июля в 07:43

В РАН назвали единственное возможное условие для деноминации рубля

ФАН11 июля в 06:58

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостей10 июля в 06:00
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
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Кино

Рейтинги сериала «Ходячие мертвецы» могли упасть из-за Нигана

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Киноафиша России 02:07
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Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

РБК 04:22
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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
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Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2.
РБК 05:07
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
Piter.tv 03:45
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Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Общество

За сутки в Татарстане выявлено еще 32 случая коронавируса

32 новых случая заражения коронавирусом официально зарегистрированы в Татарстане. Об этом 13 июля сообщил оперативный штаб республики.
Новый Век 03:57
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Здоровье

Число больных COVID в Забайкалье выросло после снятия ограничений

Количество больных коронавирусом в Забайкалье «подросло» после снятия второго этапа ограничений. Однако,в целом, по краю идёт снижение.
Zabnews.ru вчера в 23:38
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Армия и оружие

Атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии отбила российская ПВО

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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

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CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

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Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:06
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Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Как выяснилось, на столичную квартиру, где супруги прожили больше 10 лет, Ирина право не имеет.
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Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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Происшествия

Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 11 июля в 09:17
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Здоровье

Разрушающие мозг в жару продукты назвала диетолог Соломатина

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В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей.
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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
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За прошедшие сутки в Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Политика

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
Игры

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
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Политическая Экспертиза 05:02
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
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Руслан Семёнович Гринберг
Российский экономист
Российский экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН.
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