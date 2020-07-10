Экономика
News.ruАкадемик РАН выступил против деноминации рубля
Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.Национальная служба новостейвчера в 06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Общество
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами, включая Китай
Стоит отметить, что в список направлений не вошли страны ближнего зарубежья, а также Турция и Египет, которые выразили желание принять российских туристов.
Business FM Уфа вчера в 07:25
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.
Lenta.ru 06:08
Путешествия
Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока
Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.
ТАСС 05:46
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Хоккей
41-летний Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом» еще на год
CT news вчера в 14:02
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Кино
Сериал «Сваты» в новом сезоне лишился двух главных героев
Правда, ранее поклонники сериала делились друг с другом слухами, что роли этих персонажей могут отдать другим артистам.
RuNews24.ru 04:38
Футбол
Денис Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Леганесом»
«Валенсия» объявила заявку команды на матч 36-го тура чемпионата Испании с «Леганесом».
Чемпионат 06:38
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com вчера в 03:02
Политика
МИД Австрии отреагировал на решение Турции по храму Святой Софии
REGNUM вчера в 14:18
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море
Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
РИА Новости 06:48
Происшествия
Следствие просит суд арестовать губернатора Фургала
iReactor вчера в 02:44
Общество
В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса
В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Происшествия
Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 05:02
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
РИА Новости 05:07
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 08 июля в 07:04
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском вчера в 06:21
Политика
В Киеве назвали примерный срок «безопасной реинтеграции Донбасса»
Представитель Киева заявил, что безопасная реинтеграция Донбасса займет как минимум 25 лет, то есть поколение должно смениться.
REGNUM 03:34
Политика
Трамп объявил об изъятии 120 тонн кокаина на 2 млрд долларов
Южное командование ВС США (САУТКОМ) за последние 12 недель изъяло 120 тонн кокаина на сумму 2 млрд долларов, было арестовано свыше 1 тыс. наркоторговцев, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штаб-квартире командования в штате Флорида.
Взгляд.ру 00:39
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 05:24
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 июля в 23:29
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости вчера в 08:40
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира
Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
BFM.ru 03:08