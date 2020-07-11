Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Рекомендуем
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
News.ruNews.ru

Академик РАН выступил против деноминации рубля

Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику.В источнике
С чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.
Национальная служба новостейвчера в 06:00
Подробнее о событии

В РАН сочли идею деноминации рубля бессмысленной

Экономика сегодня09:08

В РАН назвали единственное возможное условие для деноминации рубля

ФАН06:58

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение Россиивчера в 08:27

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВвчера в 08:02

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известиявчера в 07:43

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ruвчера в 07:16

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостейвчера в 06:00
Реклама

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости08:26
1,3K

Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY

Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY
Автоновости днявчера в 09:12
10
Реклама

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости09:21
Реклама

Яна Рудковская унизила Риту Дакоту из-за сумок Louis Vuitton

О подробностях конфликта певица рассказала в своем Instagram-аккаунте Все началось, по словам Дакоты, с того, что она стала одной из нескольких блогеров, запустивших конкурс, «где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV».
КМВ Новости09:22
4
Реклама

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ruвчера в 09:52
5,9K
Реклама
Реклама

В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

В Крым прибыл первый воинский эшелон с военными строителями, везущий материалы и оборудование для строительства водовода Белогорск - Симферополь, сообщили в управлении информации и пресс-службы главы РК.
Российская газета03:35
114
Реклама

Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM01:50
153
Реклама
Реклама
Реклама