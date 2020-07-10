Экономика

News.ruNews.ruАкадемик РАН выступил против деноминации рубля

Аналитик Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты из-за рекордного уровня наличных денег в РФ. Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг считает, что деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет только панику.
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с чего всё началось

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился. По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег.
Национальная служба новостейвчера в 06:00

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Деноминацию рубля посчитали нецелесообразной

Мир новостей03:42

В РАН раскритиковали идею деноминации российской валюты

Общественное телевидение Россиивчера в 08:27

В РАН заявили о нецелесообразности деноминации рубля

Известиявчера в 07:43

Академик РАН не одобрил идею деноминации рубля

РЕН ТВвчера в 08:02

Академик РАН выступил против деноминации рубля

News.ruвчера в 07:16

В РАН раскритиковали идею деноминации рубля

Национальная служба новостейвчера в 06:00
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Общество

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МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

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Энергетика

Минэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

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Газета.Ru 09 июля в 09:53
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Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру.
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Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб «Петра Великого» в Баренцевом море

Северный флот опубликовал кадры ракетных стрельб на учениях в Баренцевом море.
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Экономика

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Российская газета 08 июля в 03:58
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Происшествия

ЕКАД встал в пробку из-за аварии с фурой

На Кольцевой автодороге собралась огромная пробка из-за ДТП с участием двух грузовиков и легковой машины.
Екатеринбург Онлайн 04:22
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Политика

В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода

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Общество

Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси

Российская газета вчера в 18:55
Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

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Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
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К 2030 году половина американцев столкнется с ожирением

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После 34 туров чемпионата Англии-2019/20 «Манчестер Сити» занимает 2-е место в таблице, ближайший преследователь — «Челси» — отстает на 9 очков.
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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

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Руслан Семёнович Гринберг
Российский экономист
Российский экономист, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, директор Института экономики РАН.
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