Коронавирус

ИзвестияИзвестияАкадемик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

Новый тип коронавируса, вероятно, останется с человечеством навсегда, заявил академик РАН, вирусолог Виталий Зверев.
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Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Московский Комсомолец18:17

Российский вирусолог поведал о «пришедшем навсегда» коронавирусе

Lenta.ru18:53

Академик РАН не исключил, что COVID-19 пришёл в человечество навсегда

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Академик РАН: новый коронавирус останется в мире навсегда

REGNUM18:18

Академик РАН заявил о приходе коронавируса навсегда

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Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Комсомольская правда17:58

Новый коронавирус пришел в человечество навсегда, заявил академик РАН

РИА Новости17:33
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Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily 10:26
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
Общество

Вышел Resident Evil 3 Remake. В Steam игра стоит 1999 ₽

Cyber.sports.ru 03:15
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
ИА InterMedia 08:48
Энергетика

Путин допустил сокращение добычи нефти

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости 16:49
Транспорт

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов

Авиакомпания "Аэрофлот" временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях.
Вести.Ru 15:49
Общество

В Италии выявлены странные случаи смерти от коронавируса

По словам российских специалистов, которые цитирует издание, в городе Громо зафиксированы случаи, когда люди с коронавирусом, но безо всяких симптомов просто уснули и не проснулись.
МонаВиста 05:03
Общество

Рикошет: Меры по предотвращению распространения коронавируса в Москве

Постоянно и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, и Анастасия Владимировна Ракова, Оперативный штаб, и все службы города находятся в постоянной круглосуточной работе.
Эхо Москвы 12:46
Футбол

Бекхэм дома постригся налысо и призвал всех соблюдать карантин

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал популярную во время пандемии коронавируса практику стричься налысо.
Sport24.ru 17:47
Армия и оружие

Проиранская группировка отменила атаку на базу США

Группировка отменила атаку потому, что рядом с американцами были военные Ирака.
ИА Красная Весна 17:53
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажи спиртного

Одно из указаний – не менять установленный ранее режим торговли алкоголем без крайней необходимости, говорится в документе.
Ведомости 08:28
Общество

Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
РИА Новости 13:42
Кино

Новая версия «Кэндимена» отложена из-за коронавируса

Новая версия фильма ужасов "Кэндимен" не выйдет в заявленный ранее срок.
Kinonews.ru 16:18
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One 09:14
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Политика

Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса

Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Деловое.ТВ 08:36
Общество

Россия оплатит возвращение белорусов на родину из Индии

Мезенцев отметил, что по итогам переговоров с белорусским внешнеполитическим ведомством и авиаперевозчиком «Белавиа» российские представители «предложили такой вариант, что российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск — Дели — Минск».
ИА Красная Весна 18:12
Общество

Утверждены послабления застройщикам на период пандемии

«Предлагаемые изменения учитывают ситуацию, в которой оказываются добросовестные застройщики в условиях пандемии, они позволят снизить финансовую нагрузку в период до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства», — прокомментировал нововведения министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
Строительная Газета 11:09
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал на 53%

Киев, 2 апреля 2020, 11:34 — REGNUM Транзит газа через ГТС Украины в первом квартале 2020 года составил 11,1 млрд кубометров топлива.
REGNUM вчера в 04:34
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 16:03
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Astera 16:48
Кино

Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
REGNUM 09:29
Происшествия

В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Китай поблагодарил российские СМИ за объективное освещение пандемии

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин 3 апреля поблагодарила российские СМИ за объективное освещение пандемии коронавируса и предпринимаемых китайскими властями мер по борьбе с распространением заболевания, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:29
Общество

Названа дата начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости 17:51
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Зверев Виталий Васильевич
Советский и российский микробиолог, специалист в области молекулярной биологии и патогенных микроорганизмов, академик РАМН, академик РАН.
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