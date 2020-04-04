Коронавирус
Газета.RuВ РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда. Об этом он сказал в эфире канала "Россия-1".
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Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда
Московский Комсомолецвчера в 18:17
Академик РАН считает, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Комсомольская правдавчера в 17:58
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Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа
Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
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Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
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В России разработали способ уничтожения коронавируса
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Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа
Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
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Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом
Дочь российского актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
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Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
Экономика
Часть калужских предприятий возобновит работу 6 апреля
Какие именно предприятия начнут работать с 6 апреля, глава области пока не пояснил.
Политика
Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии
Американский лидер Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Об этом информирует РИА Новости.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Политика
Трамп намерен уволить генинспектора, передавшего жалобу для импичмента
Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о планах уволить генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который передал анонимную жалобу со стороны сотрудника разведки.
Здоровье
Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
Политика
Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Общество
Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции
Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Экономика
Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики
Глобальная экономика почти остановилась, и ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов, заявила в ходе брифинга глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Экономика
В ЦБ России разъяснили порядок выплаты долгов по кредитам в апреле
Ранее президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.
Музыка
Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт
Организаторы конкурса песни «Евровидение 2020» ждут подтверждения о выпуске 16 мая нового шоу «Евровидение: Европа сияет светом» вместо привычного финала.
Здоровье
В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 35
В Бурятии подтверждено еще четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, число инфицированных достигло 35-ти.
Авто
В Сети рассказали о забытом универсале Lada «Марина»
В Сети решили напомнить о забытом универсале Lada «Марина», выпущенном в 2003 году.
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«Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов
Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника, 6 апреля, сократит частоту внутренних рейсов из-за снижения спроса.
Кино
Премьеру «Топ Ган: Мэверик» отложили на декабрь из-за коронавируса
Компания Paramount Pictures решила перенести премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Происшествия
Количество больных коронавирусом в Омской области увеличилось до 10
В России, по данным на 2 апреля, коронавирусом заражено более 4.1 тыс человек.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве при условии, что это будет нейтральная валюта.