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Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России

Вечерняя Москва
RuNews24.ru
РЕН ТВ
ТК Звезда
Lenta.ru
Комсомольская правда
Страна Советов on-line
Газета Кемерова
ПРАЙМ
RT на русском
Российская газета
По мнению Горелова, суперраспространителем носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится.В источнике
С чего всё началось
Lenta.ru

Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что мутация коронавируса, которая произошла в норках на фермах в Дании, оказалась опасна по двум причинам, одна из которых — возможность создавать больше суперраспространителей.
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