Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России
По мнению Горелова, суперраспространителем носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится.В источнике
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Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России
Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что мутация коронавируса, которая произошла в норках на фермах в Дании, оказалась опасна по двум причинам, одна из которых — возможность создавать больше суперраспространителей.
Lenta.ru16:07
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