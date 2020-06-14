Коронавирус
Lenta.ruАкадемик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости. Это «Парламентской газете» сообщил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
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с чего всё началось
Учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.Парламентская газетавчера в 17:00
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Академик РАН сообщил, что пандемия коронавируса может длиться от года до трёх лет
Парламентская газетавчера в 18:22
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