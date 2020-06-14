Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАкадемик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости. Это «Парламентской газете» сообщил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
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с чего всё началось

Академик РАН считает, что коронавирус может мутировать в более агрессивные формы

Разрабатываемые вакцины против нового коронавируса должны пройти определённые стадии испытаний, которые в совокупности займут полтора-два года, сказал «Парламентской газете» академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
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Советский и российский врач-патологоанатом, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР и четырёх премий Правительства Российской Федерации. С 13 января 2015 года по 28 сентября 2017 года - главный учёный секретарь РАН. С 2012 года - национальный представитель EPMA в РФ.
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