Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruАкадемик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости. Это «Парламентской газете» сообщил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
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с чего всё началось

Академик РАН считает, что коронавирус может мутировать в более агрессивные формы

Разрабатываемые вакцины против нового коронавируса должны пройти определённые стадии испытаний, которые в совокупности займут полтора-два года, сказал «Парламентской газете» академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
Парламентская газетавчера в 17:00

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Академик РАН сообщил, что пандемия коронавируса может длиться от года до трёх лет

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Академик РАН оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса

Известия00:55
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Футбол

ЦСКА проиграл «Арсеналу» в товарищеском футбольном матче

Футболисты московского ЦСКА уступили тульскому «Арсеналу» в товарищеском матче, состоявшемся на столичной «ВЭБ Арене».
РБК вчера в 13:04
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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Происшествия

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 07:05
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Политика

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

RT на русском 06:26
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии

Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
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Наука

В Китайском Хайнане нашли древнейшую статуэтку птицы

Ранее археологи приписывали авторство наскальных рисунков и других произведений искусства каменного века исключительно европейской популяции, и лишь несколько лет назад ученые обнаружили, что самые древние рисунки Homo sapiens на самом деле находятся не в Европе, а в Юго-Восточной Азии.
Большая Азия 11 июня в 18:20
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Игры

Sony анонсировала первые видеоигры для PlayStation 5

NewInform 11 июня в 18:01
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия вчера в 11:42
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Общество

Олег Эргашев: Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается сложной

Вице-губернатор отметил, что в Петербурге очень высокий показатель тестирования на коронавирус — 371 исследование на 100 тысяч жителей.
Телеканал Санкт-Петербург 05:27
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Общество

Компанию Баффетта заподозрили в поставке кирпичей протестующим в США

Коммерсантъ 05:16
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Политика

Путин объяснил необходимость пунктов о МРОТ и пенсиях в Конституции

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Взгляд.ру 07:31
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
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Экономика

В России отменен «банковский роуминг»

Как было известно ранее, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия, которую берет банк при проведении гражданами межрегиональных денежных переводов в одном банке.
Газета.Ru вчера в 18:15
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Космос

В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.
REGNUM 01:00
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
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Политика

Климкин назвал новый статус Украины в НАТО «сигналом для России»

Globallookpress Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал новый статус Украины в НАТО с расширенными возможностями "сигналом для России".
РЕН ТВ 04:33
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Политика

Путин прокомментировал события в США

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины.
Газета.Ru 05:21
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Политика

Путин: без сильной России мир был бы хуже и опаснее

Президент России Владимир Путин заявил, что многие за рубежом понимают, что без сильной и процветающей России мир был бы хуже и опаснее, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:25
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» поступила на вооружение в ВМФ России

«В День России, 12 июня, на предприятии „Севмаш“ в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-морского флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта (РПКСН) „Борей-А“ (955А) „Князь Владимир“», — сообщили в военном ведомстве.
Телеканал 360° 12 июня в 05:47
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
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Футбол

Саленко: «Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией»

Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко поддержал российского нападающего Александра Кокорина, который накануне во время общения в прямом эфире с украинским футболистом Александром Алиевым признался, что хотел бы увидеть матч Россия — Украина на чемпионате Европы.
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Общество

Минздрав призвал россиян быть готовыми поменять планы на отдых

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что нельзя гарантировать полную безопасность от коронавирусной инфекции в том месте, где россияне планируют отдых.
Ivbg.ru 06:55
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Религия

Скандальный отец Сергий отказался покидать церковь без полиции

Уральский меридиан 00:00
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Политика

Путин рассказал, как посоветовал взять аэропорт Косово в 1999 году

Президент Владимир Путин рассказал о событиях 1999 года, когда батальоном ВДВ был взят косовский аэропорт "Слатина".
Московский Комсомолец 06:46
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Общество

В Лондоне протесты закончились столкновениями с полицией

В ходе последних протестов сторонников движения Black Lives Matter пострадало уже несколько памятников по всей стране, в том числе статуя королевы Виктории в Лидсе.
Коммерсантъ вчера в 12:45
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Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
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Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
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Пальцев Михаил Александрович
Врач
Советский и российский врач-патологоанатом, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Государственной премии СССР и четырёх премий Правительства Российской Федерации. С 13 января 2015 года по 28 сентября 2017 года - главный учёный секретарь РАН. С 2012 года - национальный представитель EPMA в РФ.
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