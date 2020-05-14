Коронавирус

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Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
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с чего всё началось

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газетавчера в 17:01

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Академик РАН рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:24

Академик РАН заявил о возможном «военном» пути вакцинации в России

Телеканал 360°вчера в 21:46

Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

РИА Новостивчера в 19:19

Ученый предсказал «военный» вариант вакцинации от коронавируса в РФ

РЕН ТВвчера в 20:17

Академик РАН объяснил, как будет проходить вакцинация от COVID-19

URA.Ruвчера в 20:03

Академик РАН рассказал о вакцинации от коронавируса по «военному пути»

Известиявчера в 21:25

Вакцина против коронавируса может попасть в национальный календарь прививок, считает учёный

Парламентская газетавчера в 18:27
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Общество

В Кузбассе выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что ещё шесть пациентов с коронавирусом, после лечения выписаны. Таким образом, после заражения вылечились уже 84 человека.
REGNUM вчера в 00:24
14
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
1,5K
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
124
Общество

Россияне назвали главную проблему дистанционного образования

81% респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам.
РБК вчера в 22:00
Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
976
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1K
Гаджеты

Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов

Sony подошла ещё ближе ко дну по продажам смартфонов. В прошедшем квартале компания реализовала рекордно мало смартфонов Xperia.
Ferra вчера в 07:51
1
Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия вчера в 03:19
3
Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 вчера в 04:19
13
Общество

Сгоревшие аппараты ИВЛ «Авента-М» только собрали в России: китайский след

В апреле КРЭТ заключил контракты с больницами, региональными правительствами и Минпромторгом на поставку 8,7 тысяч отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М", которые производятся по программе импортозамещения с 2014 г. Приостановка Росздравнадзора касается не всех ИВЛ этой модели, а только тех, что были произведены Уральским приборостроительным заводом именно в последний месяц - после 1 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
Общество

Расширены меры поддержки для семей с детьми

Напомним, что согласно предыдущему Указу Президента от 7 апреля 2020 года, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет положены семьям, которые имели право на материнский капитал или приобретут это право до 1 июля текущего года.
SamRU.ru вчера в 09:11
3
Происшествия

В Хакасии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

Абакан, 14 мая 2020, 06:39 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Хакасии.
REGNUM вчера в 23:39
15
Общество

Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° вчера в 11:17
3
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
68
Общество

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Наука

Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2

По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU 12 мая в 07:31
14
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
4
Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Политика

Трамп прервал пресс-конференцию и поругался с журналистами

11 мая президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференция в Белом доме, рассердившись на журналистов из-за неудобных вопросов.
МонаВиста 11 мая в 23:07
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Общество

В некоторых районах Приморья могут ослабить режим самоизоляции

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что на следующей неделе в некоторых районах края возможно открытие предприятий и послабление режима самоизоляции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости вчера в 23:26
1
Путешествия

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции

Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:05
68
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Происшествия

В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Политика

Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
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