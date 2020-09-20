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Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в беседе с RT.