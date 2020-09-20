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Газета.Ru
Газета.Ru

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в беседе с RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Академик Караулов о клеточном иммунитете и особенностях вакцинации от COVID-19

— Сеченовский университет совместно с Венским проводит исследование, согласно которому у половины людей антитела не препятствуют возможности повторного заражения.
RT на русском19 сентября в 07:53
Подробнее о событии
РБК

Академик РАН назвал противопоказание к вакцинации от COVID-19

РБК21:17
Газета.Ru

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Газета.Ru19:54
РЕН ТВ

Названа категория населения, которую не станут прививать от COVID в РФ

РЕН ТВ20:22
News.ru

Академик назвал абсолютные противопоказания к вакцине от COVID-19

News.ru20:15
Life.ru

В РАН объяснили, кому категорически противопоказана вакцинация от коронавируса

Life.ru20:51
Московский Комсомолец

Академик РАН озвучил нюансы вакцинации от коронавируса

Московский Комсомолец19:27
РИА Новости

Академик РАН рассказал, кого точно нельзя прививать от коронавируса

РИА Новости19:01

В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) планируют провокацию в южной части Идлибской зоны деэскалации, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (входит в Минобороны) контр-адмирал Александр Гринкевич.
В Минобороны предупредили о подготовке провокации боевиками в Сирии
Коммерсантъ17:55
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Первое измерение расстояния до магнетара геометрическим методом

Астрономы при помощи радиообсерватории Very Long Baseline Array (VLBA) Национального научного фонда США произвели первое в истории науки определение расстояния до магнетара, лежащего в границах Млечного пути, геометрическим методом – измерение, которое поможет выяснить, могут ли магнетары являться источниками таинственных быстрых радиовсплесков.
AstroNews.ru19 сентября в 11:57
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Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

В августе госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана.
РИА Новостивчера в 11:58
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В США захотели больше бомбардировщиков для «разгрома» Калининграда

Автор публикации уверен, что вместо модернизации устаревающих самолетов американским военным необходим новый тяжелый стратегический бомбардировщик, который сможет нести большое количество боеголовок.
Известия18:43
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Выплаты к 1 октября смогут получить пенсионеры ряда регионов РФ

Граждане рассчитывают на выплаты на федеральном уровне до первого числа, однако в ПФР наглядно пояснили, что дополнительные выплаты будут поступать на счёт пенсионерам исключительно в рамках конкретных регионов.
Лезги газет19:41
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