Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАкадемик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае. По словам специалиста, главный синдром, который дает коронавирус - это пневмония.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Пандемия коронавируса на территории России может пойти на спад через два месяца, диагностику этой инфекции важно применять на всех, кто попадает в больницу с пневмонией, сообщил РИА Новости доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
РИА Новостивчера в 23:35

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Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

РИА Новостивчера в 23:35

Ученый рассказал, когда коронавирус в России пойдет на спад

Московский Комсомолец02:19

Россиянам рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад

Телеканал 360°01:44

Эксперт рассказал, когда Россия справится с эпидемией коронавируса

Вести.Ru01:00

Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России

Известия00:22

Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России

Комсомольская правда05:19

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:20
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Экономика

В Минфине рассказали о росте ВВП России

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о росте ВВП страны в январе — феврале 2020 года.
RT на русском 06:41
Общество

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ 06:38
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет

Live24 05:40
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество

Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
ТАСС 07:02
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Общество

В Донбассе зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
ТАСС 18 марта в 16:47
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 19 марта в 07:03
Единоборства

Нурмагомедов опубликовал фото в медицинской маске

Российский боец MMA, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на фоне пандемии коронавируса выложил свою фотографию в медицинской маске.
Metaratings 02:25
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Газета.Ru 05:39
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости 18 марта в 14:51
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментровал приостановку проекта ТАСС о Путине.
Мой Брянск вчера в 13:29
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
РБК вчера в 17:00
Музыка

The Weeknd выпустил новый альбом After Hours

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил новый полноформатный альбом After Hours.
Собака.ru вчера в 04:41
Происшествия

Два человека погибли под лавиной на Камчатке

На пути лавины оказались два человека на сноубайках.
Lenta.ru 03:41
Политика

В Госдуме оценили заявление США о «враждебных действиях» России

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление высокопоставленного представителя Госдепа о том, что Россия «использовала энергетику как враждебный игрок».
RT на русском 05:47
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Хоккей

Защитник «Авангарда» высказался за полную остановку сезона в КХЛ

Хоккеист «Авангарда» Алексей Емелин считает, что не имеет смысла продолжать розыгрыш Кубка Гагарина в текущем сезоне.
Матч ТВ 05:39
Футбол

Кучаев рассказал о запасе продуктов на случай введения карантина в Москве

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, как подготовился к возможному введению режима ЧС в Москве.
Metaratings 07:02
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

Женщина в отпуске побывала во Франции. Всего в стационаре находится 321 пациент, в том числе 18 детей.
REGNUM вчера в 02:45
Футбол

«МЮ» и «Сити» пожертвовали по 50 тысяч фунтов продовольственным фондам

Английские футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" пожертвовали по 50 тысяч фунтов стерлингов благотворительным продовольственным фондам, чтобы помочь с возросшим спросом из-за кризиса в связи с эпидемией коронавируса, сообщает Mirror.
РИА Новости 06:46
Общество

В России зарегистрировали еще 54 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Online47.ru вчера в 10:23
Общество

ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.
RT на русском 00:00
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Происшествия

В Подмосковье горит крупный склад

Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.
Коммерсантъ 02:35
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
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