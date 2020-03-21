Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАкадемик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае. По словам специалиста, главный синдром, который дает коронавирус - это пневмония.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Пандемия коронавируса на территории России может пойти на спад через два месяца, диагностику этой инфекции важно применять на всех, кто попадает в больницу с пневмонией, сообщил РИА Новости доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
РИА Новостивчера в 23:35

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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Газета.Ru06:46

Ученый рассказал, когда коронавирус в России пойдет на спад

Московский Комсомолец02:19

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:20

Эксперт рассказал, когда Россия справится с эпидемией коронавируса

Вести.Ru01:00

Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России

Известия00:22

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

РИА Новостивчера в 23:35

Россиянам рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад

Телеканал 360°01:44
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Общество

Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей

РИА Новости 11:22
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Политика

Кулеба рассказал о «российской агрессии» в тени коронавируса

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба признался, что сейчас он занимается исключительно вопросами пандемии коронавируса, однако 10% его внимания всегда посвящены России.
News.ru 11:19
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Общество

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Lenta.ru 19 марта в 15:21
Энергетика

Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:23
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости 09:32
Наука

Вакцину от лихорадки Ласса нашли только теперь – 50 лет спустя

Названный в честь нигерийской деревни, где впервые были зафиксированы случаи заболевания, вирус Ласса вызывает геморрагическую лихорадку и убивает около 5000 из сотен тысяч людей, инфицированных ежегодно в Западной Африке.
Популярная механика 06:03
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Газета.Ru 10:19
Хоккей

«Мы не смогли заменить, как говорили в прошлом году, «никакущих Макса Тальбо и Давида Деарне» - Сушинский о

Новый Омск вчера в 11:00
Здоровье

Журналист рассказал об обстановке в больнице в Коммунарке

Журналист Виктор Набутов, находящийся в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус, рассказал, какие условия созданы в медучреждении.
Взгляд.ру 11:05
Игры

В Monster Hunter World: Iceborne появится пылающий чёрный дракон Алатреон

Компания Capcom рассказала о ближайших бесплатных дополнениях к боевику Monster Hunter World: Iceborne.
Игромания.ру 10:35
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Газета.Ru 04:49
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» заявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур», реализующий поездки в страны Азии, прекращает деятельность, поскольку не может исполнять свои обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих направлений.
BFM.ru 19 марта в 15:48
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета вчера в 01:26
Здоровье

В Белоруссии число случаев инфицирования коронавирусом достигло 76

Минск, 21 марта 2020, 16:52 — REGNUM В Белоруссии общее число случаев заболевания пневмонией нового типа COVID-19 достигло 76.
REGNUM 09:52
Общество

Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины

Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
REGNUM 11:34
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

На последних президентских выборах господин Паскачев являлся доверенным лицом Владимира Путина, а также возглавлял общественное движение «Российский конгресс народов Кавказа».
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Росавиация озвучила планы по вывозу россиян

Ростуризм прорабатывает вопросы спецрейсов из Марокко и Филиппин. Вывозные рейсы Azur air могут быть организованы уже 25 марта.
Вести.Ru 11:18
Кино

В Сети появился финальный трейлер Ghost in the Shell: SAC_2045

News.ru 05:40
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
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