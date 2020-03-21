Пандемия коронавируса на территории России может пойти на спад через два месяца, диагностику этой инфекции важно применять на всех, кто попадает в больницу с пневмонией, сообщил РИА Новости доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

с чего всё началось

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае. По словам специалиста, главный синдром, который дает коронавирус - это пневмония.

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