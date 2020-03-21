Коронавирус

Газета.RuГазета.RuАкадемик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае. По словам специалиста, главный синдром, который дает коронавирус - это пневмония.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Пандемия коронавируса на территории России может пойти на спад через два месяца, диагностику этой инфекции важно применять на всех, кто попадает в больницу с пневмонией, сообщил РИА Новости доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.
РИА Новостивчера в 23:35

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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Газета.Ru06:46

Ученый рассказал, когда коронавирус в России пойдет на спад

Московский Комсомолец02:19

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

РИА Новостивчера в 23:35

Эксперт рассказал, когда Россия справится с эпидемией коронавируса

Вести.Ru01:00

Эксперт назвал сроки спада пандемии коронавируса в России

Известия00:22

Россиянам рассказали, когда распространение коронавируса пойдет на спад

Телеканал 360°01:44

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

РЕН ТВвчера в 23:20
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Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

«За последние сутки в России зарегистрировано 53 случая коронавирусной инфекции в 18 регионах», — цитирует сообщение штаба РИА Новости.
RT на русском 09:51
Кино

«Мы ходим в кино ради друг друга»: Кристофер Нолан попросил правительство США помочь киноиндустрии

Режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан попросил Конгресс США поддержать американскую киноиндустрию, так как в ней занято очень много человек, которые рискуют потерять работу из‑за будущего кризиса.
Афиша Daily 09:49
Общество

Беглов не собирается закрывать Петербург на карантин

Во время объезда Московского района губернатор Петербурга 21 марта Александр Беглов сказал, что город «закрыть нельзя», сообщает 78.ru.
МР7.ру 08:08
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru 09:12
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Lenta.ru 10:15
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 09:17
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru вчера в 04:59
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Общество

Испытания вакцины против коронавируса на добровольцах начались в Китае

Клинические испытания на добровольцах начали проводить в Китае с использованием вакцины против нового коронавируса, 21 марта сообщает Global Times.
Красная весна 06:47
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Общество

Восемь человек вылечились от коронавируса в Москве

Восемь пациентов, которые ранее заразились коронавирусной инфекцией, выздоровели в Москве.
Вечерняя Москва 04:21
Общество

В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
RuNews24.ru вчера в 15:10
Общество

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 41

Число зараженных коронавирусом на Украине возросло до 41, сообщает минздрав страны в Telegram-канале.
Аргументы и Факты вчера в 18:04
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Космос

В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Дни24 вчера в 10:01
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Российский Диалог 03:35
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 10:15
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня 03:53
Футбол

ЦСКА дал советы, как правильно вести себя во время пандемии коронавируса

ЦСКА на своей странице в Instagram, дал 10 советов, которые помогут сохранить здоровье и позитивный настрой во время пандемии коронавируса.
Матч ТВ 07:59
Общество

На стройке инфекционного центра в Москве установили «советские» мотивирующие плакаты

Интерфакс 05:02
Общество

Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Evo-rus.com 19 марта в 11:06
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Общество

Первый пациент с коронавирусом умер в Финляндии

В Финляндии умер первый пациент из тех, у которого был подтвержден коронавирус.
Известия 09:50
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