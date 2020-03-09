с чего всё началось

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок. Его текст опубликован на сайте «Эха Москвы». На утро 16 марта под обращением стоят 357 подписей.

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

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