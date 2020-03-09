Политика

РБКРБКАкадемики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок. Его текст опубликован на сайте «Эха Москвы». На утро 16 марта под обращением стоят 357 подписей.
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с чего всё началось
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте
 «Эха Москвы».
Коммерсантъ00:57

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Российские ученые, юристы, писатели и деятели культуры выступили против изменения Конституции

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В Германии высоко оценили шансы Little Big на «Евровидении»

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Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось

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Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

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Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
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