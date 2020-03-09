Политика

РБКРБКАкадемики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок. Его текст опубликован на сайте «Эха Москвы». На утро 16 марта под обращением стоят 357 подписей.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте
 «Эха Москвы».
Коммерсантъ00:57

Подробнее о событии

Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию

Ведомости06:47

Российские ученые, юристы, журналисты и писатели призвали не допустить «антиконституционного переворота»

Znak.comвчера в 23:04

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

РБК04:31

Российские юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Газета.Ru03:32

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели в открытом обращении выступили против поправок к Конституции

Эхо Москвы06:31

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Коммерсантъ00:57

Деятели науки и культуры призвали не допустить изменения Конституции

Интерфакс04:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество

Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса

Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире.
Газета.Ru 06:02
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

ТАСС вчера в 21:07
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
РБК 06:18
Происшествия

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
РБК 05:53
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Общество

У участника шахматного турнира в Мурманске подозревают коронавирус

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Мурманской области сообщили, что предварительный тест на заразу оказался положительным у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан".
Московский Комсомолец 03:47
Политика

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
Общество

Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса

Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:41
Музыка

Егор Крид и Юлия Барановская на фестивале «Жара Music Awards» в Сочи

Люди говорят: В Сочи на Курорте Красная Поляна прошел музыкальный фестиваль «Жара».
Peopletalk вчера в 13:49
Здоровье

Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для организаций по обработке помещений в целях борьбы с распространением коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:15
Киберспорт

VALVE отменили турниры DotaPit Minor и Epicenter Major

Речь идёт о турнирах DotaPit Minor и Epicenter Major. Первый должен был состояться в хорватском Сплите с 23 по 26 апреля 2020 года.
Metaratings 01:04
Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета 14 марта в 23:00
Авто

АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross

Первые экземпляры обновленного Largus Cross сходят с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа.
Российская газета 03:05
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:40
Экономика

Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 04:00
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

Своими главными ошибками Фадеев считает то, что он взял себе Олега Майами и Наргиз.
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Блогеры Наталья Ящук и Александр Хоменко объявили о разводе

Поклонники звездной пары надеется, что они все-таки сохранят семью.
RuNews24.ru 06:24
Здоровье

Из-за коронавируса в Красноярске закрывают школы и вузы

С 17 по 31 марта включительно в школах Красноярска объявили внеплановые каникулы.
Newslab.ru 05:40
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Гаджеты

Конструкция процессорной системы охлаждения SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB включает 140-миллиметровый вентилятор Pulsar HP ARGB

Под маркой SilentiumPC представлен очередной вариант процессорной системы охлаждения Fortis 3. Он называется Fortis 3 EVO ARGB и отличается от предшественников вентилятором.
iXBT.com 03:22
Наука

Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
ТАСС Наука 04:40
Культура

На здании Гнесинки открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону

ТК Звезда 06:40
Армия и оружие

Турция возобновила атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией

Военные ударили по пригороду в регионе Идлиба. Турция возобновила атаки в Идлибе вопреки договоренностям с Россией.
Piter.tv 02:40
Общество

КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
Деловая газета. Юг 06:29
Футбол

Президент Ла Лиги: всё идёт к тому, что мы не будем доигрывать сезон

Мадрид, 16 марта 2020, 11:03 — REGNUM Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что сезон в чемпионате Испании может быть завершён досрочно.
REGNUM 04:03
Технологии

Иммунные клетки могут атаковать раковые дистанционно

Хайтек+ 02:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное