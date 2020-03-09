Политика
РБКАкадемики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок. Его текст опубликован на сайте «Эха Москвы». На утро 16 марта под обращением стоят 357 подписей.
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с чего всё началось
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».Коммерсантъ00:57
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"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
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АвтоВАЗ выпустит обновленный Lada Largus Cross
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Конструкция процессорной системы охлаждения SilentiumPC Fortis 3 EVO ARGB включает 140-миллиметровый вентилятор Pulsar HP ARGB
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