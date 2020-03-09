Политика

ВедомостиВедомостиАкадемики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию. Обращение адресовано депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда. Его текст опубликован на сайте «Эха Москвы».
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с чего всё началось
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте
 «Эха Москвы».
Коммерсантъ00:57

Подробнее о событии

Власти уделяют мало внимания проблеме коронавируса, поскольку это находится вне ее полит. интересов – Улицкая

Эхо Москвы07:55

Деятели науки и культуры призвали не допустить изменения Конституции

Интерфакс04:44

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

РБК04:31

Российские юристы, ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Газета.Ru03:32

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

URA.Ru06:59

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Коммерсантъ00:57

Российские ученые, юристы, журналисты и писатели призвали не допустить «антиконституционного переворота»

Znak.comвчера в 23:04
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Политика

В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:29
Общество

Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса

Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
News.ru 07:51
Происшествия

Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»

Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Интерфакс 05:07
Общество

МГУ переходит на дистанционное обучение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина тайно вышла замуж

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем микроблоге во время разговора с подписчиками призналась, что вышла замуж.
VSE42.RU вчера в 22:37
Экономика

Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики

В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Экономика

Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития

Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
РБК 07:59
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 13 марта в 09:25
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Происшествия

В Екатеринбурге после смерти пациентки в больнице возбуждено дело

Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
REGNUM 08:13
Политика

В Еврокомиссии оценили целесообразность закрытия границ внутри ЕС

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.
RT на русском 08:07
Экономика

«Траст» требует банкротства бывшей компании Гордеева «Эквилибриум»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Траст" о банкротстве компании "Эквилибриум" (прежнее название – "Хорус финанс"), принадлежавшей владельцу крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергею Гордееву, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 06:12
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Общество

В Москве расширили меры по самоизоляции из-за коронавируса

Новая ограничительная мера введена на территории Москвы с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:03
Футбол

Дзюба пошутил над Слуцким после его первой победы с «Рубином»

РБК вчера в 13:52
Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Большинство в парламенте Молдавии сформировали социалисты и демократы

Договорённости о большинстве подписали лидер Партии социалистов Республики Молдавия Зинаида Гречаный и лидер Демократической партии Молдавии Павел Филип.
ИА Новороссия 07:40
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Политика

Путин 17 марта проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам работы ведомства за прошедший год 17 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.
РЕН ТВ 08:22
Футбол

Василий Уткин: «Почему нельзя признать „Ливерпуль“ чемпионом? Мы же признали „Интер“, когда дисквалифицировали „Юве“»

Журналист Василий Уткин поделился мнением об идее аннулировать результаты сезона в АПЛ и не присуждать «Ливерпулю» звание чемпиона.
Sports.ru 05:49
Шоу-бизнес

Стала известна судьба квартиры Юлии Началовой

Стала известна судьба квартиры российской певицы и актрисы Юлии Началовой.
Lenta.ru 08:03
Политика

Мяч с автографами Путина и Трампа выставлен на продажу за $54 тысячи

РИА Новости 07:25
Здоровье

В Волгограде больницы ввели ограничения из-за коронавируса

Для предупреждения распространения на территории региона коронавируса, все медицинские учреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы.
RuNews24.ru 07:38
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

Apple во Франции оштрафовали на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую корпорацию Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства.
НТВ 06:55
Политика

Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на период карантина в стране из-за коронавируса не закрывается, депутаты продолжат работать до 3 апреля в комитетах.
РИА Новости 05:29
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