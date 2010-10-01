Футбол
ЧемпионатАкадемия «Монако» — структура, скаутинг, воспитание, оплата, отличия
Структура В академии «Монако» воспитываются три команды – U17, U19 и вторая команда.
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Происшествия
ГИБДД прогнозирует рост смертности на дорогах России
Авто
С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы
Несколько новых штрафов за нарушение ПДД вступят в силу с первого дня нового 2020 года.
Общество
Российские школьники стали хуже читать и считать
Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате
Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате Между прочим, о намерении стать многодетной матерью Светлана высказывалась буквально пару месяцев спустя после рождения Тильды.
Политика
СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха
Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
Политика
Путин назвал расширение границ НАТО угрозой для России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение границ Североатлантического альянса может представлять опасность для России.
Происшествия
В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна
В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Происшествия
Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова
Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Политика
Премьер Греции заявил о «вмешательстве» России в ситуацию на Балканах
Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что беспокоился и будет беспокоиться из-за якобы происходящего «вмешательства» России в дела западно-балканских стран, пишет Financial Times.
Космос
Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик
Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Армия и оружие
Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»
Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Биатлон
Подчуфарова в дебютной гонке за Словению заняла четвёртое место
Подчуфарова заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка Австрии в Обертиллиахе.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Футбол
Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине
Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.
Политика
Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке
Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
Технологии
PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса
PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая серия домашних консолей в мире.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Наука
Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике
Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.