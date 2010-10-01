Футбол

ЧемпионатЧемпионатАкадемия «Монако» — структура, скаутинг, воспитание, оплата, отличия

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Структура В академии «Монако» воспитываются три команды – U17, U19 и вторая команда.
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Как в «Монако» меняют русскую поговорку. Директор академии — о Мбаппе, Анри, смартфонах, зарплатах и Климове

Спорт-Экспресс01:00

Академия «Монако» — структура, скаутинг, воспитание, оплата, отличия

Чемпионат01:00
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С 1 января для российских водителей вводятся новые штрафы

Несколько новых штрафов за нарушение ПДД вступят в силу с первого дня нового 2020 года.
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Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате

Старшая дочь Светланы Лободы заявила, что мечтает о брате Между прочим, о намерении стать многодетной матерью Светлана высказывалась буквально пару месяцев спустя после рождения Тильды.
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Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.
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Путин назвал расширение границ НАТО угрозой для России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение границ Североатлантического альянса может представлять опасность для России.
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Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
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Происшествия

Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова

Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Lenta.ru 07:42
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
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Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
Политика

Премьер Греции заявил о «вмешательстве» России в ситуацию на Балканах

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что беспокоился и будет беспокоиться из-за якобы происходящего «вмешательства» России в дела западно-балканских стран, пишет Financial Times.
Взгляд.ру 07:41
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Hubble обнаружил дуэт дружественных галактик

Космический телескоп Hubble сделал снимок двух галактик под названиями NGC 6285 и NGC 6286, которые не только расположены друг рядом с другом, но ведут себя на удивление взаимно дружелюбно.
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Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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Apple запустила собственную музыкальную премию

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В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Россия – Культура вчера в 12:21
Армия и оружие

Комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету»

Российские ракетные комплексы «Искандер» подключили к «военному интернету».
Известия 01 декабря в 13:00
Происшествия

В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского

19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Известия 06:44
Происшествия

10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области

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Биатлон

Подчуфарова в дебютной гонке за Словению заняла четвёртое место

Подчуфарова заняла четвёртое место в спринте на этапе Кубка Австрии в Обертиллиахе.
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
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Футбол

Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
РИА Новости 05:36
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
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Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
РИА Новости вчера в 12:40
Политика

Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме с просьбой объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.
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Пилоты самолета Путина рассказали о посадке в сильном тумане в Бишкеке

Пилоты самолета российского лидера Владимира Путина рассказали, как посадили аваилайнер в Бишкеке во время сильного тумана.
РЕН ТВ 01 декабря в 19:26
Технологии

PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннесса

PlayStation попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая серия домашних консолей в мире.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
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Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике

Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.
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Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер. Входит в двадцатку богатейших людей России по версии журнала Forbes. Бывший фактический владелец «Уралкалия» в 1990-2000-х годах, с 2011 года - основной владелец футбольного клуба «Монако».
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером клуба MLS «Монреаль Импакт». Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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