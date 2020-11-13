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Финансовая газета
Финансовая газета

Акции АФК «Система» растут на фоне оценки Ozon в 4-12 млрд долларов перед IPO

Коммерсантъ FM
Forbes
Реальное время
Retail & Loyalty
РБК
Котировки АФК растут на фоне публикации Forbes, согласно которому маркетплейс Ozon перед предстоящим IPO оценили в 4-12 млрд долларов. В частности, Sberbank CIB оценивает компанию в 4–8,5 млрд долларов, «ВТБ Капитал» дает оценку в 4,7–7,1 млрд долларов, Goldman Sachs — в 6–12 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Ozon оценили для IPO в $4-12 млрд

В октябре WSJ со ссылкой на источники сообщал, что оценка компании для IPO составляет $3-5 млрд, а американская аналитическая компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн.
Forbes12 ноября в 12:12
Подробнее о событии
РБК

IPO Ozon поможет «Системе» прибавить 41%. Если компанию оценят в $12 млрд

РБКвчера в 10:52
Фонтанка.Ру

Акции Ozon могут начать торги на американской бирже 25 ноября. Компанию оценили в 12 млрд долларов

Фонтанка.Рувчера в 08:31
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Ozon проведет IPO на Nasdaq и Мосбирже одновременно

Компаниявчера в 10:00
Forbes

Торги акциями Ozon могут начаться 25 ноября

Forbesвчера в 06:46
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Акции АФК «Система» выросли на 7% после новостей об оценке IPO Ozon

ТАССвчера в 03:45
Finam.Ru

Организаторы IPO Ozon оценивают его в $4-12 млрд - источники

Finam.Ruвчера в 03:14
Коммерсантъ

Верхняя оценка Ozon для IPO составила $12 млрд

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