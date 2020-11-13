Акции АФК «Система» растут на фоне оценки Ozon в 4-12 млрд долларов перед IPO
Котировки АФК растут на фоне публикации Forbes, согласно которому маркетплейс Ozon перед предстоящим IPO оценили в 4-12 млрд долларов. В частности, Sberbank CIB оценивает компанию в 4–8,5 млрд долларов, «ВТБ Капитал» дает оценку в 4,7–7,1 млрд долларов, Goldman Sachs — в 6–12 млрд долларов.В источнике
С чего всё началось
Ozon оценили для IPO в $4-12 млрд
В октябре WSJ со ссылкой на источники сообщал, что оценка компании для IPO составляет $3-5 млрд, а американская аналитическая компания Renaissance Capital оценивала, что Ozon может привлечь в ходе IPO до $500 млн.
Forbes12 ноября в 12:12
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