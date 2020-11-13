Котировки АФК растут на фоне публикации Forbes, согласно которому маркетплейс Ozon перед предстоящим IPO оценили в 4-12 млрд долларов. В частности, Sberbank CIB оценивает компанию в 4–8,5 млрд долларов, «ВТБ Капитал» дает оценку в 4,7–7,1 млрд долларов, Goldman Sachs — в 6–12 млрд долларов.

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