Акции АФК «Система» выросли на 7% после новостей об оценке IPO Ozon
На 11:17 мск стоимость акций компании прибавляла 3,6% и достигала 32,595 рубля за штуку. Котировки АФК "Система" растут после новостей об оценке IPO Ozon. Ранее Forbes стали известны оценки организаторов IPO Ozon.В источнике
С чего всё началось
Ozon оценили для IPO в $4-12 млрд
Ozon подал заявку на IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам США 2 ноября. Андеррайтерами IPO в проспекте указаны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Forbes ознакомился с отчетами двух компаний-организаторов, в которых дана оценка Ozon.
Forbesвчера в 12:12
Подробнее о событии