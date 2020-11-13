Ozon подал заявку на IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам США 2 ноября. Андеррайтерами IPO в проспекте указаны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Forbes ознакомился с отчетами двух компаний-организаторов, в которых дана оценка Ozon.

Forbes вчера в 12:12