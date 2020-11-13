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ТАСС
ТАСС

Акции АФК «Система» выросли на 7% после новостей об оценке IPO Ozon

Retail & Loyalty
Forbes
РБК
Киосксофт
На 11:17 мск стоимость акций компании прибавляла 3,6% и достигала 32,595 рубля за штуку. Котировки АФК "Система" растут после новостей об оценке IPO Ozon. Ранее Forbes стали известны оценки организаторов IPO Ozon.В источнике
С чего всё началось
Forbes

Ozon оценили для IPO в $4-12 млрд

Ozon подал заявку на IPO в комиссию по ценным бумагам и биржам США 2 ноября. Андеррайтерами IPO в проспекте указаны Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS, Sberbank CIB, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Forbes ознакомился с отчетами двух компаний-организаторов, в которых дана оценка Ozon.
Forbesвчера в 12:12
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РБК

Единорог Instacart готовит IPO. Оценка сервиса может достичь $30 млрд

РБК04:57
Компания

Акции АФК «Система» подскочили на 7% после новостей об оценке Ozon

Компания03:20
ТАСС

Акции АФК «Система» выросли на 7% после новостей об оценке IPO Ozon

ТАСС03:45
Finam.Ru

Организаторы IPO Ozon оценивают его в $4-12 млрд - источники

Finam.Ru03:14
Forbes

Торги акциями Ozon могут начаться 25 ноября

Forbes06:46
Коммерсантъ

Верхняя оценка Ozon для IPO составила $12 млрд

Коммерсантъ16:11
ИА Красная Весна

Ozon вышел на IPO

ИА Красная Веснавчера в 15:12

NYT: Трамп в случае поражения на выборах объявит о решении баллотироваться в 2024 году

Американский лидер Дональд Трамп может объявить о намерении претендовать на президентский пост в 2024 года после того, как будет официально подтверждена победа демократа Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября всеобщих выборах.
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ТАСС06:03

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RT на русском05:09

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