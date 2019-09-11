Экономика

SakhaNewsАкции АЛРОСА-Нюрба дорожают на фоне предстоящей ликвидации компании

Акции растут на фоне информации о предстоящей ликвидации компании и ожиданиях их выкупа материнской "Алросой". Накануне решение о ликвидации одобрил наблюдательный совет АЛРОСА.
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Наблюдательный совет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию дочерней компании

ТАССвчера в 12:14

Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Интерфаксвчера в 12:13

Набсовет «АЛРОСА» одобрил добровольную ликвидацию «АЛРОСА-Нюрба»

Финмаркетвчера в 11:38

Набсовет «Алросы» одобрил добровольную ликвидацию «Алроса-Нюрбы»

ПРАЙМвчера в 11:57

Набсовет АЛРОСА одобрил ликвидацию дочерней компании «АЛРОСА-Нюрба»

News.ruвчера в 11:59

Акции АЛРОСА-Нюрба дорожают на фоне предстоящей ликвидации компании

SakhaNews05:56

Набсовет АЛРОСА заочно одобрил ликвидацию «дочки» в якутской Нюрбе

REGNUMвчера в 20:33
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Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

REGNUM 05:38
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Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению

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В региональных штабах Навального проходят обыски

В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Происшествия

В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города

Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Политика

Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ.
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Происшествия

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Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Космос

Крымский астроном открыл первую межзвездную комету

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
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Происшествия

Муж застрелил жену на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Космос

Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2», который стал первым в истории объектом, достигшим Луны.
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Шоу-бизнес

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За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Армия и оружие

В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия вчера в 15:18
Экономика

Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах

В первом полугодии уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составил 68–70%, или на 8–10 п.п. выше, чем годом ранее.
РБК 03:00
Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Общество

39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира

Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Сын главы Роскосмоса возглавил застройку ТПУ «Нагатинская»

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку московского транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, говорится в пресс-релизе группы "Киевская площадь".
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Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей

По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес

Сати Казанова переезжает в Италию

Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Армия и оружие

Показано уничтожение микроавтобуса польским дроном-камикадзе

Военное обозрение вчера в 10:32
Игры

Разработчики показали первый геймплейный трейлер System Shock 3

О системообразующем шоке на орбитальном моногороде уже начали забывать, но он наконец-то подал признаки жизни - в виде пре-альфа ролика System Shock 3, который в принципе можно назвать геймплейным.
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Экономика

РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
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Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос – суперзвезда»

РИА Новости 03:54
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании

Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.
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Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Футбол

Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
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