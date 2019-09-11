Экономика
SakhaNewsАкции АЛРОСА-Нюрба дорожают на фоне предстоящей ликвидации компании
Акции растут на фоне информации о предстоящей ликвидации компании и ожиданиях их выкупа материнской "Алросой". Накануне решение о ликвидации одобрил наблюдательный совет АЛРОСА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:20, Вашингтон
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Происшествия
В Калмыкии заключенные сбежали из колонии ради Дня города
Сотрудники полиции Астраханской области задержали троих осужденных, которые самовольно покинули исправительную колонию в Калмыкии.
Российская газета 04:38
Политика
Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ.
ТАСС 05:53
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Космос
Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2», который стал первым в истории объектом, достигшим Луны.
Говорит Москва 06:15
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия вчера в 15:18
Экономика
Микрофинансовые компании стали чаще отказывать россиянам в займах
В первом полугодии уровень отказов в выдаче микрозаймов в среднем по рынку составил 68–70%, или на 8–10 п.п. выше, чем годом ранее.
РБК 03:00
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Сын главы Роскосмоса возглавил застройку ТПУ «Нагатинская»
Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку московского транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, говорится в пресс-релизе группы "Киевская площадь".
РИА Новости 04:38
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Армия и оружие
Показано уничтожение микроавтобуса польским дроном-камикадзе
Военное обозрение вчера в 10:32
Игры
Разработчики показали первый геймплейный трейлер System Shock 3
О системообразующем шоке на орбитальном моногороде уже начали забывать, но он наконец-то подал признаки жизни - в виде пре-альфа ролика System Shock 3, который в принципе можно назвать геймплейным.
Gmbox.ru вчера в 14:06
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Общество
Россиян предупредили о резком похолодании
Антициклон, благодаря которому в Москве и других регионах европейской части страны держится летняя погода, вскоре покинет территорию Центральной России, после чего произойдет резкое похолодание.
Lenta.ru 05:57
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39