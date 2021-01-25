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Акции «Абрау Дюрсо» взлетели на Мосбирже на 10% на заявлениях Путина

Акции «Абрау Дюрсо» взлетели в ходе торгов на Московской бирже на 10% (до 220 рублей за бумагу) на заявлениях президента России Владимира Путина о своем советнике Борисе Титова, который также является владельцем компании.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Акции «Абрау Дюрсо» подскочили на МосБирже на 10% на заявлениях Путина

Акции "Абрау Дюрсо" подскочили в ходе торгов на Московской бирже в понедельник на 10% (до 220 рублей за штуку) на заявлениях президента РФ Владимира Путина о своем советнике Борисе Титове, являющемся владельцем компании.
Интерфакс07:59
Подробнее о событии
Дождь

«Не найдется предпринимателя, который отказался бы»: Титов прокомментировал планы Путина стать его советником

Дождь10:26
Взгляд.ру

Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на фоне заявлений Путина

Взгляд.ру09:17
Интерфакс

Акции «Абрау Дюрсо» подскочили на МосБирже на 10% на заявлениях Путина

Интерфакс07:59
News.ru

Путин рассказал, чем может заняться после ухода с поста главы РФ

News.ru07:31
РБК

Акции «Абрау-Дюрсо» взлетели на 11% после заявления Путина

РБК08:17
ТАСС

Путин в шутку рассказал, что в будущем мог бы работать в области виноделия

ТАСС08:03
Lenta.ru

Путина позвали на работу после ухода с поста президента

Lenta.ru10:52

Суды в Москве арестовали 30 человек за участие в незаконной акции

Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о штрафах гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе несогласованной акции в центре Москвы.
Суды в Москве арестовали 30 человек за участие в незаконной акции
Известия10:50

С конспектами Сёмина и своим «автобусом»: Евсеев заслужил шанс попробовать себя в «Локомотиве»

В последние недели в российском футбольном обществе стали обсуждать возможное назначение Вадима Евсеева главным тренером «Локомотива» после ухода Марко Николича.
Евро-футбол.рувчера в 09:38