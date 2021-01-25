Акции «Абрау Дюрсо» взлетели на Мосбирже на 10% на заявлениях Путина
Акции «Абрау Дюрсо» взлетели в ходе торгов на Московской бирже на 10% (до 220 рублей за бумагу) на заявлениях президента России Владимира Путина о своем советнике Борисе Титова, который также является владельцем компании.В источнике
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Акции «Абрау Дюрсо» подскочили на МосБирже на 10% на заявлениях Путина
Акции "Абрау Дюрсо" подскочили в ходе торгов на Московской бирже в понедельник на 10% (до 220 рублей за штуку) на заявлениях президента РФ Владимира Путина о своем советнике Борисе Титове, являющемся владельцем компании.
Интерфакс07:59
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