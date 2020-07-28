Экономика

ТАССТАССПравительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»

Правительство РФ одобрило дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" при условия сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%, говорится в распоряжении кабмина, размещенном на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Правительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»

ТАСС05:32

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Коммерсантъ05:06

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Rambler News Service05:24

Акции «Аэрофлота» упали на 5% после одобрения допэмиссии правительством

РБК05:13

Акции «Аэрофлота» теряют почти 4% после сообщения о допэмиссии

ПРАЙМ06:13

Правительство РФ одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

ГЛАС.RU05:27

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Интерфакс04:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
41
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
322
Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
546
Гаджеты

TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры

Сообщается, что первый 7-нм процессор на базе техпроцесса Intel будет представлен только в конце 2022 или в начале 2023 года.
Ридус вчера в 10:35
14
Общество

В Ростовской области огородили школу колючей проволокой

Часть забора школы №3 города Азова Ростовской области оснастили колючей проволокой, чтобы обезопасить территорию от "закладок" наркотиков, сообщила РИА Новости начальник управления образования города Елена Мирошниченко.
РИА Новости 04:24
1
Политика

Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову

Вопрос о пересмотре меры пресечения для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене, зависит от его состояния здоровья, а также от решений следствия и суда.
ТАСС 05:37
3
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК вчера в 07:47
1,4K
Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
47
Происшествия

Прикуривший от церковной свечи в Чите подросток извинился

Подросток, который прикурил от церковной свечи в одном из соборов Читы, записал видео с извинениями в своем аккаунте Instagram.
Российская газета 02:40
187
Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
2
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
2
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
121
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
1
Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 73 случая коронавируса

В Пермском крае за сутки выявили 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал Роспотребнадзор.
Рифей-Пермь 03:31
174
Религия

В Саратовской области православные отмечают 1032-летие крещения Руси

Вслед за Киевом религию приняли и другие города, но Крещение Руси продлилось еще несколько столетий, пока христианство не победило языческие верования.
КП - Саратов 02:16
10
Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
78
Политика

В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа

Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
249
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
280
Экономика

BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета вчера в 17:01
50
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
25
Гаджеты

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Компания Qualcomm представила новое поколение технологии быстрой зарядки под названием Quick Charge 5.
Деловое.ТВ вчера в 12:55
2
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
165
Общество

Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:46
418
Футбол

Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса

Киевское "Динамо" опубликовало на официальном сайте переписку президента команды Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.
Газета.Ru 04:58
Происшествия

В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца

Российская газета 06:02
8
Кино

Фильм Кончаловского поборется за награды Венецианского кинофестиваля

РИА Новости 06:11
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
562
Экономика

ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов

В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля.
РБК 06:14
Единоборства

Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, как относится к Александру Емельяненко после победы над ним.
Pravda.Ru вчера в 04:58
Футбол

«Челси» ведёт переговоры по трансферу Облака

Как сообщил посредством своего «Твиттера» журналист Николо Скира, спортивный директор «пенсионеров» Марина Грановская уже ведет переговоры с агентом голкипера.
Евро-футбол.ру 03:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное