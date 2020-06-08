Экономика
КоммерсантъАкции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже
Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,06%, до 94,34 руб. за штуку, Utair — на 30,9%, до 8,77 руб. По данным на сайте на 10:48 акции стоили 93,16 руб. (+3,74%) и 8,10 руб. (+20,90%) соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Общество
Абрамович купил картину Мунка «Крик»
Цена лота составила 120 миллионов долларов. Роман Абрамович купил один из четырех вариантов знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик».
ТК Звезда вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
Общество
Департамент полиции в Миннеаполисе собрались расформировать
Городской совет Миннеаполиса планирует расформировать департамент полиции, сообщил член совета Иеремия Эллисон.
Взгляд.ру вчера в 18:55
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
Смертельная авария с участием такси и Ferrari попала на видео
Смертельная авария в Санкт-Петербурге с участием такси и Ferrari попала на видео. Запись опубликовало издание «Известия.78».
Lenta.ru вчера в 14:30
Футбол
Саратовский «Сокол» возглавил новый тренер
Сообщается, что новый тренер обладает лицензией УЕФА Pro, в качестве главного тренера работал в ФК «Сызрань-2003» с 2009 по 2019 год, в сезоне-19/20 возглавлял ФК «Чайка» Песчанокопское, а затем помогал бывшему игроку «Сокола» Магомеду Адиеву.
Четвертая Власть 04:05
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Футбол
Арустамян сообщил, что Вагнер Лав не сможет помочь ЦСКА в этом сезоне
Известный российский журналист и телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что 35-летний форвард Вагнер Лав не сможет принять участие в текущем сезоне РПЛ, если перейдёт в ЦСКА.
Sport.ru 05:59
Политика
Песков указал на отсутствие дат по возобновлению перелетов за границу
С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса.
Известия 05:58
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Футбол
Бранислав Иванович может уйти из «Зенита»
Напомним, Иванович играет за «Зенит» с 2017 года. Ранее он выступал за лондонский «Челси» и московский «Локомотив».
REGNUM 05:58
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Политика
Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох
Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.
RuNews24.ru 06 июня в 10:53
Кино
Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News вчера в 16:22
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Политика
Обвиняемые в причастности к крушению Boeing MH17 не приехали в суд
Ни один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году не явился в нидерландский суд.
Lenta.ru 06:04