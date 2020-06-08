Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,06%, до 94,34 руб. за штуку, Utair — на 30,9%, до 8,77 руб. По данным на сайте на 10:48 акции стоили 93,16 руб. (+3,74%) и 8,10 руб. (+20,90%) соответственно.

Акции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже

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