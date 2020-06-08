Экономика
КоммерсантъАкции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже
Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,06%, до 94,34 руб. за штуку, Utair — на 30,9%, до 8,77 руб. По данным на сайте на 10:48 акции стоили 93,16 руб. (+3,74%) и 8,10 руб. (+20,90%) соответственно.
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Происшествия
В Росприроднадзоре рассказали, как пытались скрыть утечку в Норильске
В день разлива топлива, 29 мая, Росприроднадзор запланировал проверку как раз рядом с ТЭЦ.
RuNews24.ru 03:02
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Космос
Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения
HotGeo вчера в 06:01
Здоровье
На Среднем Урале появились основания для смягчения режима самоизоляции
Остальные основания для снятия ограничений Свердловская область в последнее время соблюдала (количество тестирований и свободных коек для больных COVID-19).
ИА Красная Весна 04:32
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе гендиректора «РусГидро»
Сумма контракта составила 55 млрд руб. Источники "Коммерсанта" полагают, что после ухода Шульгинова может возобновиться обсуждение перегруппировки дальневосточных активов.
РБК 04:57
Происшествия
В Екатеринбурге напали на пресс-секретаря гордумы
Екатеринбург, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM На пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина совершено нападение.
REGNUM 05:17
Авто
Сахалинское правительство перевело на газ три своих автомобиля
На Сахалине около 1000 автомобилей перевели на газ.
Сахалин.Инфо 04:23
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о видах тестирования на коронавирус
В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека.
Газета.Ru 02:57
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
АТВмедиа вчера в 02:45
Происшествия
Факты нападения стаи собак на орловчанку проверит Следственный комитет
В отношении должностных лиц, ответственных за отлов бродячих собак на территории Северного района Орла будут приняты меры, уточнии в Следственном комитете.
РИА 57 04:58
Здоровье
В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
За сутки в России подтвердили 8985 случаев коронавируса
Новый Калининград За минувшие сутки в России подтвердили 8985 случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, среди них 3293 — без клинических проявлений.
Новый Калининград.Ru 03:35
Общество
Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи
Пинелис сообщил, что раньше между койками зараженных COVID-19 приходилось планировать маршрут, а теперь отделение для зараженных постепенно возвращается к специализированным мероприятиям.
Evo-rus.com 04:12
Экономика
Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group
Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой источники, близкие к сторонам переговоров.
Коммерсантъ вчера в 19:07
Общество
В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19
Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости вчера в 04:17
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
На сайт голосования по Конституции внесли изменения
На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 05:08
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
Здоровье
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Общество
В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка
О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
Общество
Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется
Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 04:35
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
В Крыму нашли источники для обеспечения водой полуострова
Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) предложили новое решение для обеспечения полуострова водой.
Русская Планета 03:18
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Общество
В центре Петербурга появится новое общественное пространство
Инвестиционно-консалтинговая компания Ales Capital совместно с Miles&Yards (автор концепции развития «Севкабель Порта») создадут новое общественное пространство во внутреннем дворе «Никольских рядов».
РБК Санкт-Петербург 05:03
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23