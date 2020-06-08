Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАкции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже

Акции «Аэрофлота» в ходе торгов на Московской бирже выросли на 5,06%, до 94,34 руб. за штуку, Utair — на 30,9%, до 8,77 руб. По данным на сайте на 10:48 акции стоили 93,16 руб. (+3,74%) и 8,10 руб. (+20,90%) соответственно.
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Акции «Аэрофлота» выросли в цене

ИА Красная Весна05:19

«Аэрофлот» вырос на 5% на фоне возможного открытия рейсов в другие страны

РБК03:53

Акции «Аэрофлота» выросли на 4% на новостях о возможном открытии международных рейсов

Компания04:15

Акции «Аэрофлота» растут на 4% на новостях о возможном возобновлении международных рейсов

ТАСС04:11

Акции российских авиакомпаний подскочили в надежде на возобновление полетов за рубеж

ПРАЙМ04:10

Акции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже

Коммерсантъ04:09

Акции российских авиакомпаний выросли в надежде на возобновление полетов за границу

Взгляд.ру04:17
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия

В Росприроднадзоре рассказали, как пытались скрыть утечку в Норильске

В день разлива топлива, 29 мая, Росприроднадзор запланировал проверку как раз рядом с ТЭЦ.
RuNews24.ru 03:02
12
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
1,9K
Космос

Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

HotGeo вчера в 06:01
2
Здоровье

На Среднем Урале появились основания для смягчения режима самоизоляции

Остальные основания для снятия ограничений Свердловская область в последнее время соблюдала (количество тестирований и свободных коек для больных COVID-19).
ИА Красная Весна 04:32
6
Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия вчера в 18:53
116
Политика

«Коммерсантъ» узнал об уходе гендиректора «РусГидро»

Сумма контракта составила 55 млрд руб. Источники "Коммерсанта" полагают, что после ухода Шульгинова может возобновиться обсуждение перегруппировки дальневосточных активов.
РБК 04:57
Происшествия

В Екатеринбурге напали на пресс-секретаря гордумы

Екатеринбург, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM На пресс-секретаря городской думы Екатеринбурга Дмитрия Егоркина совершено нападение.
REGNUM 05:17
Авто

Сахалинское правительство перевело на газ три своих автомобиля

На Сахалине около 1000 автомобилей перевели на газ.
Сахалин.Инфо 04:23
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о видах тестирования на коронавирус

В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека.
Газета.Ru 02:57
1
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
АТВмедиа вчера в 02:45
2,4K
Происшествия

Факты нападения стаи собак на орловчанку проверит Следственный комитет

В отношении должностных лиц, ответственных за отлов бродячих собак на территории Северного района Орла будут приняты меры, уточнии в Следственном комитете.
РИА 57 04:58
Здоровье

В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом

На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
243
Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
198
Общество

За сутки в России подтвердили 8985 случаев коронавируса

Новый Калининград За минувшие сутки в России подтвердили 8985 случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, среди них 3293 — без клинических проявлений.
Новый Калининград.Ru 03:35
Общество

Об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке сообщили врачи

Пинелис сообщил, что раньше между койками зараженных COVID-19 приходилось планировать маршрут, а теперь отделение для зараженных постепенно возвращается к специализированным мероприятиям.
Evo-rus.com 04:12
187
Экономика

Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк ведет переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, сообщил РБК со ссылкой источники, близкие к сторонам переговоров.
Коммерсантъ вчера в 19:07
3
Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

Более 90 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ, сообщает в пятницу оперативный штаб региона.
РИА Новости вчера в 04:17
11
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
931
Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 20:23
4,5K
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве идет обсуждение идеи снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 05:08
773
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
1,3K
Здоровье

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов

Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
14
Общество

В Калининградской области коронавирус подтвердился у одного ребёнка

О 37 новых случаях стало известно утром в понедельник. Всего в регионе 1 813 заболевших.
Клопс 04:04
27
Общество

Мишустин заявил, что ситуация на рынке труда стабилизируется

Ситуация на рынке труда стабилизируется, поддержка безработных будет продолжена.
ТАСС 04:35
1
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
1,8K
Общество

В Крыму нашли источники для обеспечения водой полуострова

Ученые Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) предложили новое решение для обеспечения полуострова водой.
Русская Планета 03:18
6
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
469
Здоровье

Раскрыты детали работы нового центра инфекционных болезней в Москве

Lenta.ru 05:10
6
Общество

В центре Петербурга появится новое общественное пространство

Инвестиционно-консалтинговая компания Ales Capital совместно с Miles&Yards (автор концепции развития «Севкабель Порта») создадут новое общественное пространство во внутреннем дворе «Никольских рядов».
РБК Санкт-Петербург 05:03
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
1,1K
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