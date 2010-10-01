Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи упали на 1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 80,1 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали почти на 2%

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