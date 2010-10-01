Экономика
ТАССАкции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали почти на 2%
Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи упали на 1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 80,1 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
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Общество
Москва заняла первое место в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг
Москва заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Происшествия
Погибшему в ДТП на проспекте Московском брянцу оторвало обе ноги
Наш Брянск.Ru 02:30
Общество
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
Накануне в России за сутки выявили 6760 новых случаев коронавируса.
RT на русском 03:38
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Киберспорт
Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление
REGNUM 30 июня в 02:53
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Экономика
На рынке микрозаймов активизировались псевдоброкеры
На рынке микрозаймов активизировались псевдоброкеры Микрофинансовые организации (МФО) озабочены появлением недобросовестных брокеров.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
В декабре 2019 года ФАC вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 03:06
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Начисление средств произведут после индексации пенсий. Кроме того, надбавку получат пенсионеры, зарегистрированные в качестве ИП.
Evo-rus.com 01:45
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС вчера в 05:31
Общество
Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
Общество
Большинство педагогов не приобрели достаточных навыков для «удаленки»
Как указано в докладе, только 12% преподавателей считают, что дистанционный формат не сделал работу более трудоемкой, остальные заявили о росте методической нагрузки и интенсивности учебной работы.
РИА Новости 03:47
Экономика
США готовы прикончить рубль
Новые санкции США ударят по рублю и долговому рынку России, считает главный экономист Сітівапк по РФ Иван Чакаров.
Ридус вчера в 17:41
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Наука
Во Франции нашли свинцовый саркофаг, которому 1,5 тысячи лет
Среди находок обнаружен двойной саркофаг. Снаружи специалисты нашли каменный гроб, внутри которого скрыт свинцовый.
Московский Комсомолец 03:11
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Происшествия
Пожар на Тверской улице в Москве потушен
Спасатели потушили пожар в жилом доме на Тверской улице в Москве, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
РБК вчера в 12:06
Политика
Парламент Черногории узаконил однополые союзы
Чтобы закон был принят, необходимо было получить 41 голос.
Evo-rus.com вчера в 12:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Культура
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Гаджеты
Oppo Find X2 возглавил рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых быстрых смартфонов в июне возглавил Oppo Find X2 Pro. Составлен он был экспертами портала AnTuTu, передает iXBT.com.
Shraibikus News 03:41
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 03:33
Технологии
В WhatsApp появятся пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15