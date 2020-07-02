За первый квартал текущего года компания потеряла 22 миллиарда рублей. На торгах Мосбиржи акции «Аэрофлота» снизились на 1,9%, по состоянию на 11 утра мск. Прибыль «Аэрофлота», а 2012 год была порядка 2,6877 рублей за акцию, а сумма выплат составила 2,857 миллиардов рублей.

Акции «Аэрофлота» на торгах Мосбиржи снизились на 1,9%

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