Экономика
Версия.ИнфоАкции «Аэрофлота» на торгах Мосбиржи снизились на 1,9%
За первый квартал текущего года компания потеряла 22 миллиарда рублей. На торгах Мосбиржи акции «Аэрофлота» снизились на 1,9%, по состоянию на 11 утра мск. Прибыль «Аэрофлота», а 2012 год была порядка 2,6877 рублей за акцию, а сумма выплат составила 2,857 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика
Суд Нидерландов отказал в новом запросе данных спутников НАТО по MH17
Суд Нидерландов отказал адвокатам по делу о крушении рейса MH17 в повторном запросе спутниковых данных у НАТО.
РБК 11:48
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов чувствует себя хорошо, врачей не вызывал. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.
ТАСС 13:51
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ
Цвет мороженного «Радуга» не имеет отношения к ЛГБТ и не подразумевает скрытую пропаганду нетрадиционных ценностей.
Известия 13:58
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Космос
Орбиту МКС скорректировали из-за угрозы столкновения с мусором
Орбиту Международной космической станции (МКС) пришлось внепланово корректировать, чтобы избежать возможного столкновения с мусором, рассказали РИА Новости в «Роскосмосе».
Аргументы и Факты 13:37
Общество
У здания ФСБ задержаны пикетчики
BFM.ru 13:56
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net 02:16
Происшествия
Следователь ЦА СКР задержан за взятку
За получение взятки в особо крупном размере от обвиняемого по уголовному делу в Москве задержан следователь Центрального аппарата Следственного комитета России.
Вести.Ru 12:29
Экономика
«Аэрофлот» прекратил программу мотивации директоров из-за господдержки
Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал годовому собранию акционеров досрочно прекратить действие программы мотивации членов совета директоров на 2019–2020 годы.
РБК 11:29
Общество
Бизнесмена из «списка Титова» Зотова отпустят под подписку о невыезде
Бывшему директору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Коммерсантъ 14:12
Происшествия
В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
РИА Новости 11:28
Армия и оружие
Российскую «Армату» из-за проблем «эксплуатировали в щадящих режимах»
Именно поэтому на первоначальных этапах танк эксплуатировали на щадящих режимах.
Военное дело 04:52
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Футбол
Львов — Ворскла 2:2
В Тернополе в матче 29-го тура чемпионата Украины «Львов» принимал «Ворсклу».
Bookmaker-ratings.ru 13:50
Футбол
«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче против «Урала»
Как сообщает пресс-служба организации, за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча, «Оренбургу» засчитано поражение со счетом 0:3.
Советский спорт 14:23
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Хоккей
Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020
Федерация хоккея России присвоила столичным армейцам звание чемпионов России по итогам сезона 2019-2020.
Lenta.ru 10:47
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Donday.ru 10:34
Общество
Red Bull подала протест на систему DAS у Mercedes
Вечером в пятницу представители команды Red Bull подали протест, на основании которого судьям Гран При Австрии предстоит тщательно изучить конструкцию автомобиля Льюиса Хэмилтона – и решить, не нарушает ли она технические требования Ф1.
Motorsport.com Россия 12:41
Общество
В честь звания «Город трудовой доблести» в Перми запустят фейерверк
Пермь, 3 июля 2020, 12:07 — REGNUM В Перми присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» отметят торжественным фейерверком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.
REGNUM 05:07
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Футбол
Донской ФК «Чайка» подписал контракт с игроком из Беларуси
Футбольный клуб «Чайка» из Ростовской области подписал контракт с новым спортсменом. Об этом в команде рассказали 3 июля.
Rostov.ru 14:26
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Политика
Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
Посол США в России Джон Салливан ответил на скандальный твит Белого дома от 8 мая о том, что победу над нацистскими войсками в 1945 году одержали США и Великобритания - по словам дипломата, сообщение адресовалось Лондону.
Газета.Ru 08:23
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24