Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаАкции «Аэрофлота» выросли в цене

На 10:50 мск акции «Аэрофлота» выросли до 93,5 рубля за ценную бумагу, что на 4,12% выше их стоимости при закрытии предыдущих торгов. При этом за утреннюю сессию цена акции «Аэрофлота» в максимуме достигала уровня 94,34 рубля.
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Акции «Аэрофлота» подорожали после новости о возможном возобновлении полетов за рубеж

Ведомости05:44

Акции «Аэрофлота» и Utair растут на Мосбирже

Коммерсантъ04:09

Акции «Аэрофлота» выросли на 4% на новостях о возможном открытии международных рейсов

Компания04:15

Акции «Аэрофлота» растут на 4% на новостях о возможном возобновлении международных рейсов

ТАСС04:11

Акции российских авиакомпаний подскочили в надежде на возобновление полетов за рубеж

ПРАЙМ04:10

Акции российских авиакомпаний выросли в надежде на возобновление полетов за границу

Взгляд.ру04:17

«Аэрофлот» вырос на 5% на фоне возможного открытия рейсов в другие страны

РБК03:53
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян снова попал в больницу

Известия 05:26
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
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Бесконечное плато по коронавирусу в России продолжается

За минувшие сутки в России удалось выявить 8 985 новых случаев заражения коронавирусом.
Live24 07:52
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Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
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Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости 06 июня в 19:50
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой

В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
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Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5

Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты.
Экономика сегодня 06 июня в 09:20
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Здоровье

Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2

Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
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Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
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Кино

Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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Внутренний туризм в России запустится с 1 июля

Как заявил в ходе совещания с главой правительства РФ зампред кабмина Дмитрий Чернышенко, туристические поездки между регионами будут возобновлены с 1 июля.
Национальная служба новостей 08:22
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Общество

В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса

Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
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Политика

На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках.
RuNews24.ru вчера в 21:09
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В Петербурге открылись непродовольственные магазины

В понедельник, 8 июня, стало известно, что в Петербурге впервые за несколько месяцев открылись непродовольственные магазины.
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
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Здоровье

В Ивановской области за сутки выявили 117 новых носителей коронавируса

Иваново, 8 июня 2020, 12:12 — REGNUM 117 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщил на брифинге 8 июня глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.
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Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
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По информации СМИ, Агате потребовался курс лечения от бронхита, который она решила пройти в одной из подмосковных клиник.
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Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
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Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»

Киноафиша России 05:35
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Житель Татарстана зарезал отца и ранил мать

Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 18-летним местным жителем отца и ранения матери, которые он объяснил недостатком внимания к себе, сообщает региональное следственное управление.
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Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
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Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей

В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
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Цымбалюк-Романовская прокомментировала «травлю» после видео с Норкиной

Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала изданию StarHit о "потоке негатива", который обрушился на нее после публикации видео с покойной журналисткой Юлией Норкиной.
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