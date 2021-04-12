РБКАкции Alibaba подорожали на 9% после конца расследования регулятора КНРАкции Alibaba выросли в цене в первый день торгов после решения регуляторов Китая оштрафовать компанию на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.В источникеРБКExpert.ruФинтолкПодробнее о событииАкции Alibaba выросли на 8% на фоне рекордного штрафаБИЗНЕС Online03:53Утренний видеообзор фондового рынка «ФИНАМ». 12.04.2021. Alibaba - негатив отыгранГлас Народа03:36Акции Alibaba подскочили на 8% после получения рекордного штрафаПРАЙМ01:03Акции Alibaba подорожали на 9% после конца расследования регулятора КНРРБК02:10Акции Alibaba подскочили на 8% после рекордного штрафаForbes01:44Акции Alibaba растут на 7% после получения рекордного штрафаКоммерсантъ01:22Негатив в акциях Alibaba отыгранFinam.Ru03:30Показать ещёОценить3КомментироватьПоделиться