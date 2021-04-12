Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК

Акции Alibaba подорожали на 9% после конца расследования регулятора КНР

Акции Alibaba выросли в цене в первый день торгов после решения регуляторов Китая оштрафовать компанию на $2,78 млрд за нарушение антимонопольного законодательства.В источнике
РБК
Expert.ru
Финтолк

Подробнее о событии

Акции Alibaba выросли на 8% на фоне рекордного штрафа

БИЗНЕС Online03:53

Утренний видеообзор фондового рынка «ФИНАМ». 12.04.2021. Alibaba - негатив отыгран

Глас Народа03:36

Акции Alibaba подскочили на 8% после получения рекордного штрафа

ПРАЙМ01:03

Акции Alibaba подорожали на 9% после конца расследования регулятора КНР

РБК02:10

Акции Alibaba подскочили на 8% после рекордного штрафа

Forbes01:44

Акции Alibaba растут на 7% после получения рекордного штрафа

Коммерсантъ01:22

Негатив в акциях Alibaba отыгран

Finam.Ru03:30
Интересное