Митинг в центре Грозного, участники которого требовали привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, собрал в среду более 400 тыс. человек, заявил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
«ПАО «Газпром» подтверждает подачу просьбы о проведении арбитражного разбирательства в отношении PGNiG S.A. и EuRoPol GAZ S.A. и сохраняет за собой все права по защите своих интересов», — цитирует РИА Новости управление информации компании.
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал прокуратуру оценить высказывания депутата от Чеченской Республики Адама Дилемханова в адрес членов семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, а ФСБ обеспечить безопасность членам семьи последнего.
Если США примут законопроект демократов и введут ограничения против российских чиновников и банковского сектора, рубль может обесцениться на 15%, до 88 рублей/$1, а рост ВВП замедлится до 1,4% в 2022 году, считают в BCS.