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Акции Alphabet взлетели в цене более чем на 9 процентов после отчета за четвертый квартал

Компания также объявила, что в июле проведет дробление акций в соотношении «20 к 1».
Коммерсантъ
На предторгах акции Alphabet дорожают уже на 9,2%, до 3005 долларов за бумагу.
Finam.Ru
Доходы от облачного бизнеса Google выросли на 45% год к году, до $5,54 млрд.
Коммерсантъ
Для изменений необходимо одобрение акционеров, получить дополнительные бумаги инвесторы смогут в середине июля.
Forbes

Подробнее о событии

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