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Акции «Алросы» дешевеют более чем на 8% после включения компании в санкционный список США

Стоимость акций "Алросы" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 6,16% и в моменте находилась на уровне 87,08 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.
ТАСС
Указ, под который попала «Алроса», предполагает, что все российские активы Штатами будут заблокированы.
Компания
Помимо США, санкции в отношении "АЛРОСА" также ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы, напоминает Минфин.
Интерфакс
В пресс-релизе Минфина отмечается, что санкции против "АЛРОСА", на долю которой приходится 90% российских мощностей по добыче алмазов, призваны оказать дальнейшее давление на уровень доходов российского правительства.
Интерфакс

Подробнее о событии

Акции «Алросы» дешевеют более чем на 8% после включения компании в санкционный список США
ПРАЙМ06:34
Акции компании «Алроса» резко упали
Фонтанка.Ру03:15
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ИА Красная Весна04:16
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РБК Инвестиции03:47
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