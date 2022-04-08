ТАССАкции «Алросы» в начале торгов Мосбиржи теряли более 6%Стоимость акций "Алросы" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 6,16% и в моменте находилась на уровне 87,08 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.ТАССУказ, под который попала «Алроса», предполагает, что все российские активы Штатами будут заблокированы.КомпанияПомимо США, санкции в отношении "АЛРОСА" также ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы, напоминает Минфин.ИнтерфаксВ пресс-релизе Минфина отмечается, что санкции против "АЛРОСА", на долю которой приходится 90% российских мощностей по добыче алмазов, призваны оказать дальнейшее давление на уровень доходов российского правительства.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАкции «Алросы» дешевеют более чем на 8% после включения компании в санкционный список СШАПРАЙМ06:34Бумаги «АЛРОСА» теряют уже порядка 9% на фоне санкцийFinam.Ru06:21Акции компании «Алроса» резко упалиФонтанка.Ру03:15Акции АЛРОСА упали на 6% на новости о расширении санкций СШАРБК Инвестиции03:47Акции «Алросы» рухнули на фоне новостей об американских санкцияхКомпания03:42В начале торгов акции «Алросы» в пике потеряли более 6%ИА Красная Весна04:16Акции «Алросы» в начале торгов Мосбиржи теряли более 6%ТАСС03:12Показать ещёОценить23Поделиться