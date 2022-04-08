Будьте в Плюсе

Акции «Алросы» в начале торгов Мосбиржи теряли более 6%

Стоимость акций "Алросы" в ходе торгов на Московской бирже снизилась на 6,16% и в моменте находилась на уровне 87,08 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:01 мск.
ТАСС
Указ, под который попала «Алроса», предполагает, что все российские активы Штатами будут заблокированы.
Компания
Помимо США, санкции в отношении "АЛРОСА" также ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы, напоминает Минфин.
Интерфакс
В пресс-релизе Минфина отмечается, что санкции против "АЛРОСА", на долю которой приходится 90% российских мощностей по добыче алмазов, призваны оказать дальнейшее давление на уровень доходов российского правительства.
Интерфакс

Подробнее о событии

Акции «Алросы» дешевеют более чем на 8% после включения компании в санкционный список США
ПРАЙМ06:34
Бумаги «АЛРОСА» теряют уже порядка 9% на фоне санкций
Finam.Ru06:21
Акции компании «Алроса» резко упали
Фонтанка.Ру03:15
Акции АЛРОСА упали на 6% на новости о расширении санкций США
РБК Инвестиции03:47
Акции «Алросы» рухнули на фоне новостей об американских санкциях
Компания03:42
В начале торгов акции «Алросы» в пике потеряли более 6%
ИА Красная Весна04:16
Акции «Алросы» в начале торгов Мосбиржи теряли более 6%
ТАСС03:12

Интересное

В Ленинградской области потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31

В Ленинградской области потерпел крушение двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.
Lenta.ru07:22

Сбербанк из-за санкций прекратил прием и перевод средств в валюте

Сбербанк России из-за санкций с 7 апреля прекратил прием и перевод средств в иностранной валюте, следует из материалов на сайте кредитной организации.
Интерфакс08:50

Зеленский заявил, что против РФ нужен санкционный «коктейль Молотова»

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Финляндии заявил, что против России нужен такой "санкционный коктейль", как "коктейль Молотова".
Газета.Ru09:04

МИД подтвердил высылку 45 сотрудников посольства Польши в качестве ответной меры

Россия высылает 45 сотрудников польской дипмиссии в качестве ответной меры на действия Варшавы, они должны покинуть страну до конца 13 апреля, заявили в пятницу в ведомстве.
РИА Новости09:46

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
РИА Новости08:47

Noviny: систему ПВО С-300 тайком доставили из Словакии на Украину

"Система ПВО С-300 тайком в течение последних двух дней была доставлена из Словакии на Украину", — приводит портал заявление из эфира.
РИА Новости07:44

Соколовский о распаде группы «БиС»: «Письмо Бикбаева стало последней каплей для Меладзе»

Участник группы "БиС" Дмитрий Бикбаев был не доволен работой продюсера и даже разговаривал с ним по этому поводу.
CT news03:34

Опрос ВЦИОМ показал, что уровень доверия президенту РФ Путину за неделю вырос до 81,6%

Уточняется, что за неделю доверие к Путину выросло на 0,6 процентного пункта, достигнув 81,6 процента.
Lenta.ru07:20

Росстат: по итогам переписи численность населения России составила 147 млн человек

По предварительным итогам всероссийской переписи населения 2021 года численность населения страны составила 147 млн человек.
Известия09:20

Ведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов

Телеведущая Ксения Собчак продала квартиру в центре Москвы за 10,3 миллиона долларов.
Lenta.ru09:48