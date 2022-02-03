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Акции Amazon на постторгах подскочили в цене на 18% после выхода сильной отчетности

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Amazon увеличилась в два раза в годовом выражении, до 14,323 миллиарда долларов.
ПРАЙМ
Разводненная прибыль на акцию составила 64,81 доллара против 41,83 доллара по итогам предыдущего года.
ПРАЙМ
Amazon прогнозирует продажи в первом квартале ниже оценок Уолл-стрит на уровне от $112 до $117 миллиардов, что равноценно росту продаж на 3%-8%. Однако аналитики ожидали прогноза продаж на уровне $120 миллиардов, согласно данным IBES от Refinitiv.
Finam.Ru
Компания ожидает, что выручка по итогам первого квартала 2022 года вырастет на 3-8% в годовом выражении, до 112-117 миллиардов долларов, а операционная прибыль составит 3-6 миллиарда.
ПРАЙМ

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Акции Amazon подскочили на 13% после публикации сильного отчета
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Акции Amazon на постторгах подскочили в цене на 18% после выхода сильной отчетности
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