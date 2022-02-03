Amazon прогнозирует продажи в первом квартале ниже оценок Уолл-стрит на уровне от $112 до $117 миллиардов, что равноценно росту продаж на 3%-8%. Однако аналитики ожидали прогноза продаж на уровне $120 миллиардов, согласно данным IBES от Refinitiv .